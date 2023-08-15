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雲林國際偶戲節9月將登場 萬花筒主視覺搶先公布
2023雲林國際偶戲節將於9月24日至10月14日登場，有大小金掌獎比賽、及各式戲臺拚場演出等活動，雲林縣政府公布今年偶戲節主視覺，以萬花筒方式呈現偶戲節的多元風貌，這是偶戲節4度與設計師顏伯駿合作，前幾次的主視覺曾獲得國內外設計大獎，縣府期許能藉此增加偶戲節的國際能見度。
雲林國際偶戲節自1999年開辦至今，今年邁入第21屆，縣長張麗善表示，近年偶戲節在軟體節目上持續創新及擴大辦理，硬體上布袋戲傳習中心將在2024年完工，將偶戲節活動更全面化及整體化，成為全球指標性的偶戲重要慶典。
文化觀光處長陳璧君表示，今年雲林國際偶戲節主視覺與顏伯駿藝術總監四度合作，以偶戲萬花筒為設計核心，結合各種戲曲表演、宗教文化和現代藝術，展現雲林國際偶戲節的多元風貌。
陳璧君表示，2020雲林國際偶戲節主視覺獲得《Shopping Design》Taiwan Design BEST 100-年度設計獎，期許這次的主視覺也能在國內外設計大獎發光，大大增加國際能見度。
2023雲林國際偶戲節將於9月24日至10月14日登場，共有大小金掌獎比賽、開幕音樂會、金掌獎頒獎典禮，及各式戲台演出，邀集國內外表演團隊呈現偶戲表演藝術，活動內容將陸續於雲林國際偶戲節臉書公告。
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