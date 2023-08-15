快訊

偷降速舊iPhone…蘋果「電池門」花160億和解！果粉每人獲賠金額出爐

霜淇淋成超商白金 義美加入戰局 全家不怕蛋塔效應重演？

美共和黨總統參選人再爆驚人發言：只保台到2028年

聽新聞
test
0:00 / 0:00

雲林國際偶戲節9月將登場 萬花筒主視覺搶先公布

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導

2023雲林國際偶戲節將於9月24日至10月14日登場，有大小金掌獎比賽、及各式戲臺拚場演出等活動，雲林縣政府公布今年偶戲節主視覺，以萬花筒方式呈現偶戲節的多元風貌，這是偶戲節4度與設計師顏伯駿合作，前幾次的主視覺曾獲得國內外設計大獎，縣府期許能藉此增加偶戲節的國際能見度。

雲林國際偶戲節自1999年開辦至今，今年邁入第21屆，縣長張麗善表示，近年偶戲節在軟體節目上持續創新及擴大辦理，硬體上布袋戲傳習中心將在2024年完工，將偶戲節活動更全面化及整體化，成為全球指標性的偶戲重要慶典。

文化觀光處長陳璧君表示，今年雲林國際偶戲節主視覺與顏伯駿藝術總監四度合作，以偶戲萬花筒為設計核心，結合各種戲曲表演、宗教文化和現代藝術，展現雲林國際偶戲節的多元風貌。

陳璧君表示，2020雲林國際偶戲節主視覺獲得《Shopping Design》Taiwan Design BEST 100-年度設計獎，期許這次的主視覺也能在國內外設計大獎發光，大大增加國際能見度。

2023雲林國際偶戲節將於9月24日至10月14日登場，共有大小金掌獎比賽、開幕音樂會、金掌獎頒獎典禮，及各式戲台演出，邀集國內外表演團隊呈現偶戲表演藝術，活動內容將陸續於雲林國際偶戲節臉書公告。

2023雲林國際偶戲節將於9月24日至10月14日登場，雲林縣政府公布活動主視覺。圖／雲林縣政府提供
2023雲林國際偶戲節將於9月24日至10月14日登場，雲林縣政府公布活動主視覺。圖／雲林縣政府提供
2023雲林國際偶戲節將於9月24日至10月14日登場。圖／本報資料照片
2023雲林國際偶戲節將於9月24日至10月14日登場。圖／本報資料照片

雲林 張麗善

延伸閱讀

雲林第一處街頭藝人展演平台要收費 理事長：可能要倒貼

落網了！雲林民宅火警2死2傷 兒子疑似縱火倉皇逃離現場被逮

雲林嬰幼兒圖書館藏近3萬 今年至今借閱逾12萬人次

雲林海洋音樂祭因颱風延期 明如期登場、卡司陣容不變

相關新聞

當心了！類固定式聲音照相進駐台南 瞄準142處路段

台南市環保局最近再導入類固定式聲音照相創新設備，兼具移動式高機動性、固定式全天候執法功能，將搭配現行寧靜專案勤務，加強並...

鬼門開蘭潭「鯉魚精抓交替」 嘉市府要扭轉民間傳說

明天民俗開鬼門，嘉義市蘭潭水庫有「鯉魚精抓交替」傳說，相傳只要有人釣起大魚，就會發生溺水意外，離奇的是每年蘭潭都傳出溺水...

崙背新設6座風機 尺寸全台最大

達德能源公司在雲林崙背鄉籌建新源風場6座風力發電機組，葉片直徑長達136公尺，是目前台灣所有陸域風機中尺寸最大的機型，昨...

雲林國際偶戲節9月將登場 萬花筒主視覺搶先公布

2023雲林國際偶戲節將於9月24日至10月14日登場，有大小金掌獎比賽、及各式戲臺拚場演出等活動，雲林縣政府公布今年偶...

吳鳳紀念園區BOT流標 嘉縣公共造產基金連年虧損3千萬

嘉義縣公共造產基金連年虧損，今年唯一項目吳鳳紀念園區再短絀3047萬元，議員蔡奇璋今在議會臨時會表示，園區多次招商流標，...

爭霸舞林決戰府城！全運會台南軟身起舞 獎金31萬

「Tainan Bboy City 爭霸舞林，決戰府城」將於10月1日在台南新光三越新天地小西門廣場舉辦，報名即日起至9...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦