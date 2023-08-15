吳鳳紀念園區BOT流標 嘉縣公共造產基金連年虧損3千萬

嘉義縣公共造產基金連年虧損，今年唯一項目吳鳳紀念園區再短絀3047萬元，議員蔡奇璋今在議會臨時會表示，園區多次招商流標，只有支出、沒有收入，可考慮編入公務預算。民政處指出，將朝地方公園方向改造，先發包整理環境，未來擬再對外招商。

審計處主任陳茂富說，公共造產基金本來有許多項目，如今縮減只剩吳鳳紀念園區。吳鳳紀念園區是到訪阿里山的中繼站，早期陸客到訪有發展利基，但後來長期未營運，也沒有活化使用，資產在20年來逐漸損壞，未來發展方向需重新構思，從基金刪除也是選項之一。

民政處長楊健人說，吳鳳紀念園區近期因物件折舊損害，所以資產金額減少，並非實際支出。多年來BOT案招商流標，為活化利用並增加休憩空間，朝地方公園方向設計，先將園區整理乾淨、拆除舊建築物，預計8月底完工，後續整修環境景觀，未來擬再向外招商。

議員蔡奇璋說，嘉義縣公共造產基金連年虧損，去年短絀3141萬元、今年又短絀3047萬元，吳鳳紀念園區BOT案多年乏人問津，園區只有支出、沒有收入，希望基金轉虧為盈，若無法解決可考慮直接裁撤基金，將經費編入公務預算就好，不需再從公共造產基金支出。