福興宮鬼月封鐘息鼓 送「本場所媽祖24小時保護」圖貼

配合農曆鬼月第1天到來，雲林縣福興宮太平媽祖，今天依慣例舉行「太平有愛封鐘息鼓感恩月」儀式，在誦經後將大殿的鐘鼓貼上封條，在七月一整月將封鐘息鼓，以免干擾好兄弟到人間享用普度美食，同時廟方也推出「平安緣籤」及Q版平安貼圖，只要貼在家前，好兄弟路過便知你家已有參加普度，可保平安。

福興宮董事長楊文鐘指出，農曆七月初一「鬼門開」，為讓好兄弟、好姊妹可以安享一整個月平靜悠閒的普度時光、接受普施濟度，福興宮特別選在七月初一的前一天，舉行封鐘息鼓儀式，避免在七月鳴鐘擊鼓驚擾太平媽的護駕兵馬戒備警示。

楊文鐘說，同時也為感念農曆七月來到陽間的四生六道孤苦孤魂，難得返回陽間參與法會聽經聞法，封鐘息鼓也為避免打擾有情眾生接受人間款待的平靜的時光，這也象徵人與未知世界的相互尊重。

福興宮延續百年慶讚中元傳統，今年訂於農曆七月廿三日（國曆9月4日）舉辦慶讚中元拔薦法會，可捐贈普桌物資做公益，另設祖先、冤親債主、動物靈、嬰靈等超薦牌位、功德牒文與財帛資糧包等，讓信眾們能夠透過七月普度儀式，可以對思念與追憶的親屬，邀請全臺信善一起參與為自身積福德祈福願。