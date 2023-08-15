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福興宮鬼月封鐘息鼓 送「本場所媽祖24小時保護」圖貼

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
西螺福興宮推出Q版鬼月平安圖貼，其中有寫著「本場所24小時太平媽保護中」貼圖，避免好兄弟找上門。記者蔡維斌／翻攝
西螺福興宮推出Q版鬼月平安圖貼，其中有寫著「本場所24小時太平媽保護中」貼圖，避免好兄弟找上門。記者蔡維斌／翻攝

配合農曆鬼月第1天到來，雲林縣福興宮太平媽祖，今天依慣例舉行「太平有愛封鐘息鼓感恩月」儀式，在誦經後將大殿的鐘鼓貼上封條，在七月一整月將封鐘息鼓，以免干擾好兄弟到人間享用普度美食，同時廟方也推出「平安緣籤」及Q版平安貼圖，只要貼在家前，好兄弟路過便知你家已有參加普度，可保平安。

福興宮董事長楊文鐘指出，農曆七月初一「鬼門開」，為讓好兄弟、好姊妹可以安享一整個月平靜悠閒的普度時光、接受普施濟度，福興宮特別選在七月初一的前一天，舉行封鐘息鼓儀式，避免在七月鳴鐘擊鼓驚擾太平媽的護駕兵馬戒備警示。

楊文鐘說，同時也為感念農曆七月來到陽間的四生六道孤苦孤魂，難得返回陽間參與法會聽經聞法，封鐘息鼓也為避免打擾有情眾生接受人間款待的平靜的時光，這也象徵人與未知世界的相互尊重。

福興宮延續百年慶讚中元傳統，今年訂於農曆七月廿三日（國曆9月4日）舉辦慶讚中元拔薦法會，可捐贈普桌物資做公益，另設祖先、冤親債主、動物靈、嬰靈等超薦牌位、功德牒文與財帛資糧包等，讓信眾們能夠透過七月普度儀式，可以對思念與追憶的親屬，邀請全臺信善一起參與為自身積福德祈福願。

今年還特別以功德緣籤進行發想，設計「限量平安籤」，凡是農曆七月至太平媽文創品區定額消費即可獲贈，廟方指出，參加廟方贊普的民眾可獲「限量平安籤」，依俗帶回家貼在龍側，一旦好兄弟路過看到，便知該家戶已有參加普攤，便可保平安，此外Q版平安貼圖寫有「好人一生平安」「本場所24小時太平媽保護中」等字樣，可貼在想要保佑的地方。

鬼月到來，西螺福興宮今天舉行封鐘息鼓儀式，避免干擾好兄弟遊人間。記者蔡維斌／翻攝
鬼月到來，西螺福興宮今天舉行封鐘息鼓儀式，避免干擾好兄弟遊人間。記者蔡維斌／翻攝
西螺福興宮推出Q版鬼月平安圖貼，其中有寫著「本場所24小時太平媽保護中」貼圖，避免好兄弟找上門。記者蔡維斌／翻攝
西螺福興宮推出Q版鬼月平安圖貼，其中有寫著「本場所24小時太平媽保護中」貼圖，避免好兄弟找上門。記者蔡維斌／翻攝
鬼月到來，西螺福興宮今天舉行封鐘息鼓儀式，避免干擾好兄弟遊人間。記者蔡維斌／翻攝
鬼月到來，西螺福興宮今天舉行封鐘息鼓儀式，避免干擾好兄弟遊人間。記者蔡維斌／翻攝

普度 農曆七月 兄弟

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