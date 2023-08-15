避免震飛「好兄弟」 新港奉天宮循百年傳統今「封鼓鐘」
今晚深夜11點鬼門開，嘉義縣新港奉天宮董事長何達煌於今農曆6月29日最後一天上午9點40分率董監事在正殿祭典後，親自爬上階梯依循200多年來傳統作法「封鐘鼓」，在農曆7月期間停止鳴鐘擊鼓，以免被不知情者誤敲，驚嚇震攝來到陽間接受普度的「先民、好兄弟」。
董事長何達煌表示，鐘鼓作用就是在震攝好兄弟，讓妖魔鬼怪遠離廟，所以聽到鼓鐘聲，好兄弟們就會被震攝出去；農曆7月有很多好兄弟出來，媽祖就像我們母親一樣愛和平 ，希望大家都平安。
所以在每年農曆6月的最後一天，好兄弟出來前夕，就要來封鐘鼓，不要去打擾嚇到它們，此歷史已有200多年，然後於農曆8月初一早上5點才會再解封。
奉天宮世界媽祖文化研究暨文獻中心執行長林伯奇指出，農曆7月封收鐘鼓的傳統，源自笨港天后宮時期，迄今已有200多年歷史，展現媽祖慈悲普度眾生的精神，許多廟宇皆已改為電動式鐘鼓，現今奉天宮依然尊循傳統古禮「封鐘鼓」作法很特別。
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