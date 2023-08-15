立委、縣市長參選經歷第一人 郭添財明天接任嘉義市教育處長

嘉義市政府任職5年多的教育處長林立生，請辭獲准，明天接任康寧大學主任秘書，市長黃敏惠延攬昔日立法院同事、前立委、前首府大學副校長郭添財，接任教育處長，明天就任，不舉行交接儀式，無縫接軌，郭是首位曾任立委、參選縣市長的市府局處長，他說，「從政經歷是我重回公職的養分。」

61歲郭添財、出身台南關廟庄腳囝仔，政大教育博士，曾任第五屆立委、省教育會理事長、彰化縣教育處長、台灣首府大學副校長。2005年代表國民黨選台南縣長，2010年競選台南市長對戰賴清德落敗。現任國家政策研究基金會資深顧問、國語日報及中華日報董事。學經歷豐富。

嘉市是小而美城市，歷史悠久，文化底蘊深，教育力全國領先，4連霸市長黃敏惠是五星級市長，創縣市史任期最長首長，郭添財與黃敏惠第五屆立委同事，接受黃敏惠邀請，懷抱信心全力以赴，他說，嘉市教育政策方向明確，在良好基礎軌道上前進。

他將遵循嘉市教育發展綱領：人文第一、科技相佐、精緻創新、國際視野的四大願景，以主動、熱情、關懷理念，不斷創新教育111政策，繼續保持黃市長第一名施政滿意度。

針對外界對他年紀、從政經歷議論，他說，老中青三代組合是最好組織，有經驗傳承、創新活力，「我對教育有專業、熱情，讓嘉市教育好要更好，落實四大願景、十大旗艦計畫，推動全人全方位教育、國際競爭力，許多校長、教育同仁是我過去任教學生，我將傳承經驗、穩健能力等。」

他鼓勵教育同仁培養參與公共事務、政策擬訂「教育政治學」，他說，政治不是世襲，不是做官，是要提高公民素養，「過去從政經驗是我重回行政公職養分。」