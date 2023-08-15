影／逾6000萬打造新景觀 鹽水武廟廣場明年元宵展新象

台南市鹽水區武廟風貌形塑與環境整合計畫工程」今上午由市長黃偉哲等人主持動土典禮，將投入逾6000萬元進行路平、人行道設置以及排水溝整治，預估在明年初完工，明年元宵廟前將呈現全新風貌。

開工動土典禮由鹽水區鹽水國中、月津國小、岸內國小等3校廣東獅，以磅礡太鼓樂聲揭開序幕，鹽水區長陳文琪簡報時說，該項工程營建署前瞻計畫「提升路品質計畫」核定補助5224萬元及南市府自籌1147萬元，總經費6371萬元。

工程主要改善金和路、北門路、武廟路-既有道路養護整建，總長約1500公尺；金和路、北門路-設置人行步道(單側)，串聯鹽水國小、國中兩所學校，總長共905公尺；武廟廟前廣場改善，面積為約1600平方公尺(約485坪)；天空纜線整理及下化，總長約800公尺，重新規劃鹽水區北門路及金和路停車空間、植栽綠美化、周邊區域排水系統等多元工程項目，工程為210日曆天，預計明年初完工。

黃偉哲表示，該工程主要提供居民與遊客優質的道路與景觀，針對鹽水特有文化、歷史人文、景觀古蹟及歷史建築等資源，以「強化文化觀光、休閒遊憩機能，形塑宜居樂活城鄉」為定位，進行廟宇風貌型塑及周邊整體環境路網改善。

出席的營建署長吳欣修也說，期望後續工程順利，一起迎接台南400，共同點亮月津港燈節與鹽水蜂炮。