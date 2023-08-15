快訊

台大新進專任師創16年新高 教授：素質與競爭力卻下降

公東高工「恩人」身分曝光 校方低調回：9月會有好消息

父母血型決定小孩智商？4大血型聰明排行榜：第一名是他

影／逾6000萬打造新景觀 鹽水武廟廣場明年元宵展新象

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南市鹽水區武廟風貌形塑與環境整合計畫工程」今上午由市長黃偉哲等人主持動土典禮。記者謝進盛／攝影
台南市鹽水區武廟風貌形塑與環境整合計畫工程」今上午由市長黃偉哲等人主持動土典禮。記者謝進盛／攝影

台南市鹽水區武廟風貌形塑與環境整合計畫工程」今上午由市長黃偉哲等人主持動土典禮，將投入逾6000萬元進行路平、人行道設置以及排水溝整治，預估在明年初完工，明年元宵廟前將呈現全新風貌。

開工動土典禮由鹽水區鹽水國中、月津國小、岸內國小等3校廣東獅，以磅礡太鼓樂聲揭開序幕，鹽水區長陳文琪簡報時說，該項工程營建署前瞻計畫「提升路品質計畫」核定補助5224萬元及南市府自籌1147萬元，總經費6371萬元。

工程主要改善金和路、北門路、武廟路-既有道路養護整建，總長約1500公尺；金和路、北門路-設置人行步道(單側)，串聯鹽水國小、國中兩所學校，總長共905公尺；武廟廟前廣場改善，面積為約1600平方公尺(約485坪)；天空纜線整理及下化，總長約800公尺，重新規劃鹽水區北門路及金和路停車空間、植栽綠美化、周邊區域排水系統等多元工程項目，工程為210日曆天，預計明年初完工。

黃偉哲表示，該工程主要提供居民與遊客優質的道路與景觀，針對鹽水特有文化、歷史人文、景觀古蹟及歷史建築等資源，以「強化文化觀光、休閒遊憩機能，形塑宜居樂活城鄉」為定位，進行廟宇風貌型塑及周邊整體環境路網改善。

出席的營建署長吳欣修也說，期望後續工程順利，一起迎接台南400，共同點亮月津港燈節與鹽水蜂炮。

上午動土儀式，與會者包括立委陳亭妃、賴惠員、蔡易餘、市議員蔡育輝、王宣貿、沈家鳳、趙昆原等及鹽水各里里長幾乎全到場，會場熱鬧滾滾。

台南市鹽水區武廟風貌形塑與環境整合計畫工程」今上午由市長黃偉哲等人主持動土典禮。記者謝進盛／攝影
台南市鹽水區武廟風貌形塑與環境整合計畫工程」今上午由市長黃偉哲等人主持動土典禮。記者謝進盛／攝影
台南市鹽水區武廟風貌形塑與環境整合計畫工程」今上午由市長黃偉哲等人主持動土典禮。記者謝進盛／攝影
台南市鹽水區武廟風貌形塑與環境整合計畫工程」今上午由市長黃偉哲等人主持動土典禮。記者謝進盛／攝影

北門 人行道 黃偉哲

延伸閱讀

每年砸2億 安徽拚觀光

中鼎 在建工程達3,620億

站點玻璃帷幕遭指常爆裂 中捷：已明顯下降趨勢

基隆市愛一路出現另類「天坑」 可以透視下方旭川河

相關新聞

崙背新設6座風機 尺寸全台最大

達德能源公司在雲林崙背鄉籌建新源風場6座風力發電機組，葉片直徑長達136公尺，是目前台灣所有陸域風機中尺寸最大的機型，昨...

鬼門開蘭潭鯉魚精抓交替 嘉市府要扭轉民間傳說

明天民俗開鬼門，嘉義市蘭潭水庫有「鯉魚精抓交替」傳說，相傳只要有人釣起大魚，就會發生溺水意外，離奇的是每年蘭潭都傳出溺水...

影／逾6000萬打造新景觀 鹽水武廟廣場明年元宵展新象

台南市鹽水區武廟風貌形塑與環境整合計畫工程」今上午由市長黃偉哲等人主持動土典禮，將投入逾6000萬元進行路平、人行道設置...

影 ／政大書城續留台南 黃偉哲：「口惠實也至」協助

一度傳出將於8月底熄燈的政大書城，業者李明輝決定繼續營業，許多民眾紛紛在網路留言力挺，台南市長黃偉哲今上午表示，感謝業者...

大台南公車百名志工「秘密客」2人服務逾300件登稽查王

大台南公車志工自去年初33人增加為目前的109人，其中李姓志工及吳姓志工於今年上半年稽查服務各超過300件次，榮登「秘密...

鬼月普度送黃金 嘉義市環保局鼓勵減碳首創以善代金抽黃金

明天民俗開鬼門，市府環保局兼顧傳統民俗及環保，明起到9月14日，推廣低碳環保祭祀，邀寺廟、社福團體及市民響應以善代金、以...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦