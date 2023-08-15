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大台南公車百名志工「秘密客」2人服務逾300件登稽查王

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
大台南公車吳姓志工於上半年稽查服務各超過300件次，榮登「秘密客稽查王」。圖／交通局提供
大台南公車吳姓志工於上半年稽查服務各超過300件次，榮登「秘密客稽查王」。圖／交通局提供

大台南公車志工自去年初33人增加為目前的109人，其中李姓志工及吳姓志工於今年上半年稽查服務各超過300件次，榮登「秘密客稽查王」，交通局頒贈各1000元禮劵，也期待更多市民朋友們加入大台南公車志工行列。

公共運輸處處長吳俁之指出，因公車服務具有即時性，經由大台南公車服務志工乘車稽查後，即刻回報各類情況，讓公共運輸處可以即時掌握市民朋友乘車遇到的問題，也可隨時檢查公車候車亭、動態資訊系統、APP訊息、站牌等設備，提供更優質的公車乘車環境。

交通局長王銘德表示，市府非常重視及致力提昇友善公共運輸服務、改善乘車環境，藉由大台南公車志工場站服務及隨車稽查，可讓市府第一時間了解市民朋友乘車需求，即時為民眾解決問題，有效提升本市公共運輸服務品質。

局長王銘德指出，大台南公車志工已自111年初的33人增加為目前的109人，多位志工朋友1年內乘車稽查服務超過百件次以上，藉由本次培訓講座機會，公開感謝績效服務優良的志工朋友們。

交通局為提升大台南公車志工服務熱忱與知能，開辦「大台南公車志工培訓講座」，包括「志願服務倫理」、「志願服務內涵」、「公車志工服務原則」與「公車志工服務技巧」四項課程內容，涵蓋基礎教育訓練及特殊教育訓練，強化公車志工對服務內涵的理解，輔導精進公車場站諮詢與隨車稽查技能，促進大台南公車友善及安全的乘車品質。歡迎市民朋友們共同加入大台南公車志工行列，報名電話：06-2230200陳先生。

大台南公車招募志工擔任「秘密客稽查王」，做為提升服務的參考。圖／交通局提供
大台南公車招募志工擔任「秘密客稽查王」，做為提升服務的參考。圖／交通局提供

公車 台南 公共運輸

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