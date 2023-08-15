大台南公車百名志工「秘密客」2人服務逾300件登稽查王

大台南公車志工自去年初33人增加為目前的109人，其中李姓志工及吳姓志工於今年上半年稽查服務各超過300件次，榮登「秘密客稽查王」，交通局頒贈各1000元禮劵，也期待更多市民朋友們加入大台南公車志工行列。

公共運輸處處長吳俁之指出，因公車服務具有即時性，經由大台南公車服務志工乘車稽查後，即刻回報各類情況，讓公共運輸處可以即時掌握市民朋友乘車遇到的問題，也可隨時檢查公車候車亭、動態資訊系統、APP訊息、站牌等設備，提供更優質的公車乘車環境。

交通局長王銘德表示，市府非常重視及致力提昇友善公共運輸服務、改善乘車環境，藉由大台南公車志工場站服務及隨車稽查，可讓市府第一時間了解市民朋友乘車需求，即時為民眾解決問題，有效提升本市公共運輸服務品質。

局長王銘德指出，大台南公車志工已自111年初的33人增加為目前的109人，多位志工朋友1年內乘車稽查服務超過百件次以上，藉由本次培訓講座機會，公開感謝績效服務優良的志工朋友們。