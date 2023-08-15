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鬼月普度送黃金 嘉義市環保局鼓勵減碳首創以善代金抽黃金

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉市環保局與嘉邑城隍廟、九華山地藏庵、大天宮五穀王廟、北安宮和嘉義文財殿等5座寺廟，合作推出平安符造型代金米。圖／嘉市環保局提供
嘉市環保局與嘉邑城隍廟、九華山地藏庵、大天宮五穀王廟、北安宮和嘉義文財殿等5座寺廟，合作推出平安符造型代金米。圖／嘉市環保局提供

明天民俗開鬼門，市府環保局兼顧傳統民俗及環保，明起到9月14日，推廣低碳環保祭祀，邀寺廟、社福團體及市民響應以善代金、以米代金、紙錢減量及集中處理措施，並首創「以善代金抽黃金」活動，鼓勵民眾將買紙錢費用，創造更多價值，讓善心留存人間，維護優質生活環境。

環保局說，與家扶基金會、創世基金會嘉義分院、華山基金會嘉市愛心天使站、嘉市腦麻協會等社福團體合作，推廣以善代金，辦理「中元環保普度月，以善代金抽黃金」活動，鼓勵民眾將買紙錢費用轉捐社福團體，實踐空汙染減量做公益。

活動期間到統一超商、全家便利商店多媒體事務機，選按響應嘉義市以功 (善)代金，或至上述社福團體辦公處，以及與環保局設置「以善代金」推廣攤位，響應單筆100元以上捐款，就能獲得摸彩券1張，最大獎金元寶1錢價值9000多元，全部百個大小獎，環保局將捐款民眾資料代填摸彩券投入摸彩箱公開抽獎，9月25日中獎名單公布環保局臉書。

另有「以善代金由我做起」線上抽獎，活動期間至環保局臉書指定貼文底下，完成指定動作取得抽獎資格，有全聯禮券等多項好禮，活動資訊請上環保局臉書。

每燃燒1公斤紙錢會產生1.5公斤二氧化碳及許多空氣汙染物，環保局與嘉邑城隍廟、九華山地藏庵、大天宮五穀王廟、北安宮和嘉義文財殿等5座寺廟，合作推出平安符造型代金米，設置以米代金響應專區提供6000份供民眾取用，鼓勵替代燃燒紙錢。

針對寺廟、商辦大樓、社區，提供「紙錢集中收運」服務，民眾可洽電專線2255771或線上表單https://reurl.cc/QXO60q 預約載運，也可在轄內指定寺廟、社區共25處紙錢集中響應站（箱）就近響應，集中紙錢由環保局載運至焚化廠集中焚燒，今天舉行祈福淨爐儀式。

鬼月普度送黃金，嘉義市環保局鼓勵減碳首創以善代金抽黃金活動。圖／嘉市環保局提供
鬼月普度送黃金，嘉義市環保局鼓勵減碳首創以善代金抽黃金活動。圖／嘉市環保局提供
嘉市環保局與嘉邑城隍廟、九華山地藏庵、大天宮五穀王廟、北安宮和嘉義文財殿等5座寺廟，合作推出平安符造型代金米。圖／嘉市環保局提供
嘉市環保局與嘉邑城隍廟、九華山地藏庵、大天宮五穀王廟、北安宮和嘉義文財殿等5座寺廟，合作推出平安符造型代金米。圖／嘉市環保局提供

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