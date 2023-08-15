魚龜放生？百年樹木園生態池淪為放生池 遊客訝異
林業試驗所嘉義研究中心管理的百年嘉義樹木園，每天數千人入園運動休閒，園中生態池，規畫做生物多樣性環境，近來池中魚、龜數量愈來愈多，還有錦鯉出現，遊客民眾反映，看到有人餵食魚群，魚龜疑為放生，擔心影響生態。
「哇！生態池有好多魚龜喔，有成群吳郭魚、烏龜家族、還有鯉魚」，早起運動民眾及遊客，看到小小生態池有那麼多魚龜，感到訝異，靠近水邊，魚群往人游來張嘴，等候餵食，因樹木園未放養魚龜，疑為放生。
陳姓市民說，樹木園提供人們休閒、觀賞和散步，吸引遊客市民，隨著宗教信仰影響，有人進行放生活動，恐造成平衡生態環境受破壞。影響園內其他生物生存，對生態系統造成影響，放生活動也引發公共衛生和安全的問題。
林試所嘉義研究中心說，生態池屬活水，魚群多應是上游魚卵流下來，繁殖產生，不是人為放生，會以人工捕撈處理，加強巡視管理。生態水池是包含微生物、水生植物及水生動物的生物多樣性環境。水生植物是涇地生態系生產者，可增加生物多樣性，作動物棲息與庇護場所。
依其在水中生長狀態可分4種類型：「沉水植物」：植株完全沉水裡，根固定水底土壤，如水蘊草、苦草等。「挺水植物」：植株的莖葉挺出水面生長，根固定於水底土壤中，如香蒲、荷花等。「浮葉植物」：植株的葉片平貼在水面，根固定於水底士壤中，如睡蓮、台灣萍蓬草等。「漂浮植物」：植株漂浮水面上，會隨水波四處漂流，如布袋蓮、大萍等。
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