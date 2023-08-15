在地人說在地故事 台南更多庶民小吃現蹤 和世界交陪

台南市中西區公所的「在地人說在地故事」導覽員培訓課程邁入第4 屆，以特色飲食文化為主題，共有43 名學員完訓，產出46 份訪談中西區飲食特色故事的學習單，部分少為人知的庶民美食也現蹤。區公所明年將接續辦飲食主題的走讀活動，推廣中西區飲食小故事，迎接「台南400 」。

課程請來台陽文史研究學會老師陳曉怡深入介紹酒樓與酒家菜、筑馨居「勇伯」 周榮棠介紹在地民眾常去吃的小吃攤。台南市導覽協會邱明賢、歐財榮、陳冠州、曾娜、林麗月帶領學員深入巷弄探訪中西區美食，豐富又精采。

本期學員踏查的學習單內容從黑輪、油飯、青草茶等庶民小吃，到咖啡、布丁、冰室等外國文化影響的特色甜點，其中北漂20 多年返鄉的學員沈麗芬介紹由辛海樹和陳玉夫妻創始的老字號「海龍肉粽」，在五條港傳承80 多年，儼然府城小吃史，辛家後人同心協力把神農街64 號的「起家厝」整理為「海龍辛花園」故事館。

喜歡在府城巷弄探詢各式台南小吃，與「包仔祿」接班人同是國小同學的學員郭席珍，透過食物、土地和人，深深連結的味蕾記憶，憶起兒時父親牽她的手問道「阿珍，你袂吃啥？」的感情記憶；「市場控」學員黃郁婷介紹「恰恰」才好吃的水仙宮市場隱藏版美食－無名水煎包；「土生土長的土雞」學員何隨翠介紹醫師斜槓甜點師的「順風號Sūnhonghō 」，希望來到「順風號」的人客都能順風的迎接往後的每個日子。

中西區長汪慶龍表示，每名在地導覽員都是推廣中西區觀光的最佳代言人，感謝市府文化局對社造計畫的指導與支持，期待導覽員們無論是傳統美食、庶民小吃、創意料理、經典台菜，在深入介紹古蹟、巷弄故事的同時，也能將中西區特色飲食文化帶給旅客，用飲食和「世界交陪」。區公所明年將接續辦飲食主題的走讀活動，推廣中西區飲食小故事，迎接「台南400 」。