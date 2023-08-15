聽新聞
test
0:00 / 0:00
嘉義水情正常 睽違半年多中央噴水池將恢復七彩噴水
杜蘇芮、卡努颱風帶來豐沛雨水，嘉義仁義潭、蘭潭接近滿庫，烏山頭水庫蓄水逾6成，嘉南水情疏解，經濟部上周將嘉義水情燈號由減壓黃燈，調降為正常，公園及公共設施公共噴泉用水陸續恢復正常，水公司第五區管理處昨天解除嘉市中央噴水池水栓鉛封，市府今天開始注水，預定後天注滿，恢復七彩燈光變幻噴水。
中央噴水池是民主聖地重要地標，也是嘉義市繁榮的象徵，噴水池上方的KANO投手吳明捷銅雕像，象徵永不放棄精神，中央噴水池之前因抗旱及防疫停止噴水，2021年7月27日恢復噴水還有七彩燈光變幻，這次因去年入冬嘉南區長期枯旱，3月3日水公司封鉛節水抗旱，到昨天解除鉛封半年多，將再現七彩噴水美景。
市府2年前將噴水池老舊水底燈，換裝為52盞LED七彩省電燈具，建設處說，以前舊的水底燈要手動調顏色，新的燈會隨時間不斷變化，燈具並依花朵狀分四族群，分別模擬花瓣族群、花萼族群、雌蕊族群、雄蕊族群等花態，在圓環四面均勻對稱分佈，如散發嘉義市的芬芳到四方。
俗話說「錢水」，水代表錢財，地標水柱重新開始噴發，期許帶來源源不絕的人潮與商機，中央噴水池運作時間，每天上午8點至9點、10點到11點，中午12點到下午1點；下午2點到3點、4點到6點；夜間七彩水底燈晚間7點到10點表演，共有6節表演時段；池內的噴泉每15分鐘會變換噴泉形式，共有14種特殊變化。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言