崙背新設6座風機 尺寸全台最大

達德能源公司在雲林崙背鄉籌建新源風場6座風力發電機組，葉片直徑長達136公尺，是目前台灣所有陸域風機中尺寸最大的機型，昨天宣告完成吊裝工程，預計年底前併網發電。不過檢方先前起訴達德涉行賄多名縣議員協助關說案，對此，達德回應，風機、風場相關申請作業都依照程序進行，力求進度不要延宕。

達德能源表示，公司在雲林有創維、禾風、新源、可威4個風場，創維已完成13座風機、禾風1座、新源6座，預計將來2至3年內會再新增6座風機，其餘風場仍在規畫中。

縣府統計，2016到2019年雲林陸域風機申請93座，皆是達德能源提團申請，取得籌設許可67座，年底商轉共20座，若93座全數完工，裝置容量約為30萬9900瓩至31萬7100瓩。

達德能源公司指出，崙背鄉新源風場建置完成的6座風機裝置，容量達2萬5200瓩，預計年底前併網發電，發電後預估可提供1萬3725戶家庭1整年的用電，這6座風機近來成功度過杜蘇芮、卡努2次颱風衝擊。

達德能源公司解釋，未來颱風來襲前，會將風機的機頭轉向受風影響最小的方向，葉片也轉為受風面最小的90度直角，這樣能有效減少風災的影響，以免造成不必要的損失。