極西點國聖燈塔 有廁所、停車格了

台南七股區的國聖燈塔是台灣本島極西點，吸引不少遊客，尤其是環島「4大極點」必訪的景點，不過公共設施不足，長期沒有停車場及廁所造成不便，地方不斷爭取改善，交通部航港局近日新畫10多個停車格、設3間洗手間，遊客高興喊「少了困擾」。

國聖燈塔1969年遷到現址，一度拆除重建，去年11月重新啟用。據了解，地方民眾也爭取設置臨時服務中心，雲嘉南濱海國家風景區管理處回應，受限海岸保護法一級保護區規定，用地取得困難，持續努力突破中。

國聖港燈塔因腹地不足，僅靠約8公尺寬曾文溪堤防道路進出，周邊停車不容易，航港局在燈塔入口處的堤防道路右側畫了停車格，同時也設洗手間，因燈塔在沙地上，遊客不僅能如廁，還可簡易沖洗身上沙塵。

「有總比沒有好！」來自嘉義縣布袋鎮的蔡姓遊客說，國聖燈塔北面相鄰頂頭額汕，長年積沙風化起伏，如置身在孤寂沙漠，有「台灣撒哈拉」絕美景致，雲嘉南濱海國家風景區管理處設有「極西．集希」郵筒，真的可以寄信，南市觀光旅遊局另設「極西藝術地標」，都為了帶動觀光，不過切身的如廁問題，長期讓許多人傷腦筋，現至少少了這困擾。