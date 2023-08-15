聽新聞
test
0:00 / 0:00
極西點國聖燈塔 有廁所、停車格了
台南七股區的國聖燈塔是台灣本島極西點，吸引不少遊客，尤其是環島「4大極點」必訪的景點，不過公共設施不足，長期沒有停車場及廁所造成不便，地方不斷爭取改善，交通部航港局近日新畫10多個停車格、設3間洗手間，遊客高興喊「少了困擾」。
國聖燈塔1969年遷到現址，一度拆除重建，去年11月重新啟用。據了解，地方民眾也爭取設置臨時服務中心，雲嘉南濱海國家風景區管理處回應，受限海岸保護法一級保護區規定，用地取得困難，持續努力突破中。
國聖港燈塔因腹地不足，僅靠約8公尺寬曾文溪堤防道路進出，周邊停車不容易，航港局在燈塔入口處的堤防道路右側畫了停車格，同時也設洗手間，因燈塔在沙地上，遊客不僅能如廁，還可簡易沖洗身上沙塵。
「有總比沒有好！」來自嘉義縣布袋鎮的蔡姓遊客說，國聖燈塔北面相鄰頂頭額汕，長年積沙風化起伏，如置身在孤寂沙漠，有「台灣撒哈拉」絕美景致，雲嘉南濱海國家風景區管理處設有「極西．集希」郵筒，真的可以寄信，南市觀光旅遊局另設「極西藝術地標」，都為了帶動觀光，不過切身的如廁問題，長期讓許多人傷腦筋，現至少少了這困擾。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言