解決周遭停車問題 嘉市崇文國小停車場開工

嘉義市崇文國小周邊停車問題與上下學垂楊路交通壅塞，當地困擾已久，市府爭取前瞻計畫補助在校內興建地下兩層的停車場，流標19次後市府將預算從3.27億追加至4.87億元，昨天終於開工動土，預計後年底完工。崇文國小表示，因應開挖，暫時調整學生出入動線。

市府交通處指出，崇文的地下停車場將畫207個車位，整體設計會比舊式地下停車場更通風、採光明亮、導入智慧停車管理系統設備，且有方便接送學童的「得來速」車道，接送不必風吹日曬雨淋，也解決垂楊路上放學時段車多、並排停車的問題，完工後停車場委外經營，依嘉市公有停車場收費標準進行收費。

市長黃敏惠主持開工動土，指出市府積極向中央爭取嘉北國小、義昌公園、崇文國小3座前瞻停車場，補足停車需求，歷經大環境影響多次流標，市議會支持下順利開展，崇文為最後一哩路。

市府及校方指出，校園正移植植栽，因即將開學，要求廠商3周內完成移植作業，之後停車場工程開挖，校門封閉，會在學校正門留10公尺寬的施工大門，讓重機具進出，並進行管制。

校方表示，屆時家長仍可在垂楊路接送，不過學童改從垂楊路與永安街間新設臨時校門、傳達室進出，吳鳳南路側邊也加開1個臨時校門，校內會有安全步道連接，直到第1階段挖完整平地面後，學生再回到原大門進出。