台南麻豆文旦將採收 今年沒大果收購原因曝

台南麻豆著名的文旦預估再10天進入採收期，目前已有部分因應農曆7月中元拜拜商機需求先行採收，市府農業局說，日前文旦生長結果適逢旱象，今年文旦果粒相對較往年小許多，也因此今年並未辦理大果收購作業。

台南市議會今天針對杜蘇芮颱風南市農損及救助情形，議員尤榮智等人關心即將採收的文旦質詢農業局長李建裕，李答詢時說，預估再10天左右正式採收，目前已有因應農曆7月中元拜拜市場需求大果（次級品）作業，目前收成約1成。

李建裕指出，文旦採收通常在農曆「白露」前後10天，去年文旦採收逼近秋節僅差3天，銷售嚴峻，今年因節氣因素，銷售時間可達1個月，且今年因文旦結果時乾旱，小果多品質佳，因數量不多，迄今未接獲農業部啟動大果收購作業，農業局針對內、外銷、加工「分流」處理，今年文旦銷售相對樂觀。