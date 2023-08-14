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台南登革熱增59例累積1310例 台南高工遭重罰1萬5千元

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市衛生局加強稽查，連住戶馬桶也不放過。圖／台南市衛生局提供
台南市衛生局加強稽查，連住戶馬桶也不放過。圖／台南市衛生局提供

台南市昨新增30例本土登革熱確診病例，今天人數再攀升，新增59例，累積1310例；衛生局加強稽查，台南高工被查獲30個積水容器、其中有8個陽性容器，重罰1萬5000元。衛生局統計1個多月來，透過市民服務專線反映登革熱相關陳情案件共377案，反映積水問題最多，也因市民關心，有助遏阻病媒蚊孳生。

登革熱防治中心表示，今天新增59例，東區有19例，永康區14例，安南區9例，南區及北區各6例，仁德區2例，中西區、歸仁區及西港區各1例，年齡介於11歲至79歲，51例是由診所或醫院通報確診，8例由防治中心擴大採檢發現。

依據南市衛生局統計，自登革熱疫情發生後，持續收到民眾透過1999市民服務專線反映登革熱相關陳情案件，自6月27日至8月11日共有377案，其中以反映積水容器問題最多，占31.8%，其次為陳情噴藥擾民占24.4%，以及投訴家戶環境髒亂占15.1%。

登革熱防治中心主任蘇世斌表示，進線案件數大幅增加表示愈來愈多市民關心疫情，正視登革熱的嚴重性；登革熱是種「社區病」，單仰賴政府的力量是不夠的，需要全體市民共同配合努力，找出隱藏孳生原所在，才能釜底抽薪杜絕病媒蚊孳生。

衛生局強調，每個陳情案件衛生局都會逐案列管辦理，請市民放心，有關積水容器問題及家戶衛生環境髒亂情事，會再針對所有權人加強衛教提醒，若查獲陽性孳生源將逕行舉發裁處；另噴藥相關問題，唯有在出現確診病例時，才會在附近區塊執行緊急戶內化學防治作業，但也是為了立即消滅環境中可能帶病毒的病媒蚊，每延後1天執行就會增加1分鄰近民眾被傳染的風險，請市民體諒與配合，

疾病管制署南區管制中心上周五至永康區台南高工查獲30個積水容器、其中有8個陽性容器，採獲幼蟲210隻，因情節嚴重衛生局將依傳染病防治法裁處1萬5000元。另昨日於東區共調查758戶、其中陽性戶22戶，查獲656個積水容器、28個陽性容器，開立21張舉發單。

衛生局 登革熱 確診

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