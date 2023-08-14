林鐵及文資處改制全名長達26字 迎接阿里山林鐵明年全線通車

配合政府改制及組織修編，農業部林業及自然保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處今日舉行揭牌典禮，同時增設安全管理科，專責行車安全及職業安全衛生業務，迎接林鐵明年全線通車，改制後全名長達26字，是政府機關中名字最長之一，為方便與外界聯繋，簡稱「林鐵及文資處」。

處長黃妙修表示，增設安全管理科，專責行車安全及職業安全衛生業務，包括鐵路營運系統安全、災害防救及預防性危害管理作業規畫、職業安全衛生管理及規畫、安全衛生教育訓練等，嚴謹落實各項安全規範與要求，提升林鐵營運整體安全，以示對行車及員工安全的重視，並達成人安、行安的長遠目標。

她表示，阿里山林鐵歷經2009年莫拉克颱風、2015年杜鵑颱風造成中斷10多年，全線通車最後一哩路「42隧道」預計今年底完成隧道基礎工程，全線通車可望於明年實現。

為了全線通車準確到位，林鐵及文資處正如火如荼進行整備工作，包括招募儲備列車長及司機員、鐵路全線風險評估及治理、沿線場站優化、車廂採購改造，並引進沉浸式體驗重現林業歷史、規畫設計檜意森活村「一心二葉」為阿里山林鐵服務中心，甚至取經中華航空座艙服務以提升旅運品質，期許嘉義林業文化園區躍升為登山新入口，並以阿里山林業文化軸帶重塑提升旅運體驗，提供更友善、溫暖的服務，滿足旅客多元需求。