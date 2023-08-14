快訊

女大生與男友出遊車輛起火成焦屍 家人崩潰「仍抱希望」要驗DNA確認

高虹安前助理爆記帳法相同？檢方分案偵查 李俊俋發聲了

林鐵及文資處改制全名長達26字 迎接阿里山林鐵明年全線通車

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
農業部林業及自然保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處今天揭牌。記者李宗祐／攝影
農業部林業及自然保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處今天揭牌。記者李宗祐／攝影

配合政府改制及組織修編，農業部林業及自然保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處今日舉行揭牌典禮，同時增設安全管理科，專責行車安全及職業安全衛生業務，迎接林鐵明年全線通車，改制後全名長達26字，是政府機關中名字最長之一，為方便與外界聯繋，簡稱「林鐵及文資處」。

處長黃妙修表示，增設安全管理科，專責行車安全及職業安全衛生業務，包括鐵路營運系統安全、災害防救及預防性危害管理作業規畫、職業安全衛生管理及規畫、安全衛生教育訓練等，嚴謹落實各項安全規範與要求，提升林鐵營運整體安全，以示對行車及員工安全的重視，並達成人安、行安的長遠目標。

她表示，阿里山林鐵歷經2009年莫拉克颱風、2015年杜鵑颱風造成中斷10多年，全線通車最後一哩路「42隧道」預計今年底完成隧道基礎工程，全線通車可望於明年實現。

為了全線通車準確到位，林鐵及文資處正如火如荼進行整備工作，包括招募儲備列車長及司機員、鐵路全線風險評估及治理、沿線場站優化、車廂採購改造，並引進沉浸式體驗重現林業歷史、規畫設計檜意森活村「一心二葉」為阿里山林鐵服務中心，甚至取經中華航空座艙服務以提升旅運品質，期許嘉義林業文化園區躍升為登山新入口，並以阿里山林業文化軸帶重塑提升旅運體驗，提供更友善、溫暖的服務，滿足旅客多元需求。

黃妙修表示，不同於台灣其他的軌道運輸系統，阿里山林鐵肩負使命，林鐵及文資業務並重，除行車營運安全，將秉持保存珍貴文化資產的初衷，持續經營阿里山林鐵。

農業部林業及自然保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處今天揭牌。記者李宗祐／攝影
農業部林業及自然保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處今天揭牌。記者李宗祐／攝影
農業部林業及自然保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處今天揭牌，嘉義市長黃敏惠致詞祝賀。記者李宗祐／攝影
農業部林業及自然保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處今天揭牌，嘉義市長黃敏惠致詞祝賀。記者李宗祐／攝影

阿里山 文化資產

延伸閱讀

阿里山小火車預計明年全線通車 新設安管科提升營運安全性

阿里山茶園風光上國際郵展 嘉縣：山區茶景處處可見

阿里山小火車軌道落石清除 父親節將恢復營運

「一心二葉館」打造新入口 阿里山林鐵明年全線通車

相關新聞

台南安南「商60」將打造副都心房價倍漲 傳新光三越欲設店

台南市安南區今年4月的人口數已突破20萬，成為第2大行政區，3個月來再增加1千人；隨著近40公頃的北安商業區開發及沿線土...

林鐵及文資處改制全名長達26字 迎接阿里山林鐵明年全線通車

配合政府改制及組織修編，農業部林業及自然保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處今日舉行揭牌典禮，同時增設安全管理科，專責行...

安平離峰觀光公民提案票選結果出爐 投票者注意明天公布中獎名單

台南市安平區公所執行公民審議，今年推出「安平的離峰觀光」公民提案計畫，讓公民直接參與有關安平觀光發展的困境及潛力的討論及...

牛肉麵館老闆回饋鄉親 捐3輛災情勘查車給台南消防人員

台南市南京牛肉麵館老闆娘孫陳碧鳳，女兒孫函郁，為了回饋鄉親，今天下午3點捐贈3輛災情勘查車給消防人員，車上配有LED警示...

台灣使用網路時間高於全球平均 南市出招為3C降溫

依據2023年台灣網路使用報告顯示，國人每人平均每日使用網路的時間為7小時14分鐘，高於全球平均的6小時37分。為陪伴孩...

嘉義東石海之夏落幕 4天湧30萬人次商家生意旺

嘉義縣文化觀光局表示，東石海之夏活動昨晚在360秒璀璨海上煙火秀中圓滿落幕，4天活動總計吸引遊客30萬人次，在地商家生意...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦