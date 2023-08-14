安平離峰觀光公民提案票選結果出爐 投票者注意明天公布中獎名單

台南市安平區公所執行公民審議，今年推出「安平的離峰觀光」公民提案計畫，讓公民直接參與有關安平觀光發展的困境及潛力的討論及發想，引進公民學習、討論、参與及制定未來政策的方向。票選結果出爐，「交通要流暢，離峰觀光更順暢」獲得508票拔得頭籌。

安平區公所表示，共有1703名公民投票，第1名「交通要流暢，離峰觀光更順暢」獲得508票，得票率29.8%；第2名「越夜越美麗，安平更有力」獲得430票，得票率25.3%；第3名「漁光島小島深度旅遊」獲401票；第4名「安平漫遊（港湖與鹽水溪畔廊道串聯）」獲得364票，展現由下而上的公民治理能力。

區公所指出，此次選出的方案不僅能讓政府的施政貼近民眾的需求與期待，更兼具實用與創意。今年的「安平的離峰觀光」公民提案計畫，秉持著公民審議的精神，廣邀民眾一起參與討論、提案及投票，共同創造安平觀光亮點。

「安平的離峰觀光」公民提案線上票選，凡投票都有機會獲獎，獎項包含頭獎由福爾摩沙遊艇酒店提供雙人自助餐券共3名、2獎由立驛國際有限公司提供安平運河全航段遊船券共10名、3獎由碳佐麻里餐飲系列贊助兌餐贈品券共10名、4獎由安平劍獅埕提供安平吉祥物-劍獅陶藝壁掛共5名、5獎及6獎可獲安平區公所限定安平400年紀念冰霸杯共12名及劍獅文具大禮包共10名等，抽獎結果將於8月15日在「台南市安平區公所」粉絲頁公布中獎名單及抽獎過程影片，並由區公所聯絡得獎人領獎或寄送。