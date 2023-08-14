林業及自然保育署嘉義分署揭牌 打造共生、共榮、共好新林業

農業部林業及自然保育署嘉義分署今天上午舉行揭牌典禮，並新設「自然保育科」加強自然保育外，深化與原民部落夥伴關係、推動原民森林資源與狩獵管理。另成立「關子嶺工作站」，以更細膩的專業分工，實現「永續林業、生態臺灣」的願景。

嘉義分署表示，為呼應近年國內、外對保育議題之關注，提升保育量能，增設「自然保育科」，負責轄內台灣一葉蘭自然保留區、塔山及鹿林山野生動物重要棲息環境、龍崎牛埔惡地自然地景等經營管理及保育工作推展，並深化與嘉義縣阿里山鄉9大鄒族原民部落的夥伴關係，推動原住民森林資源共管與狩獵自主管理、輔導原住民族傳統文化祭儀所需獵捕野生動物申請案件。

另外新設「關子嶺工作站」，嘉義分署針對各工作站轄管林地進行全面盤點及調整，除考量各工作站業務規模，並依巡護路線、行政區域劃分、道路交通及地理位置等調整轄區範圍，調整後竹崎鄉金獅村、文峰村等林班將由觸口工作站接管，提升為民服務行政效能。

嘉義分署原為阿里山林場和台南山林管理所，合併設置林務局玉山林區管理處，1989年改制為行政機關，將玉山林區管理處與楠濃林區管理處部份整併，定名為嘉義林區管理處。1999年配合精省作業，改隸行政院農業委員會，設行政院農業委員會林務局嘉義林區管理處，配合行政院組織改造，8月1日起更名為農業部林業及自然保育署嘉義分署。