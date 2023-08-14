嘉市崇文國小地下停車場動土 發包20次才決標

嘉市崇文國小地下停車場108年間獲前瞻計畫公路總局補助，因營建物價上漲及缺工，工程發包第20次才決標；市長黃敏惠今天主持動土典禮，盼紓緩周遭停車需求，有助交通壅塞改善。

嘉義市政府發布新聞稿指出，崇文國小周邊學區位於交通要道垂楊路及吳鳳南路之間，隨嘉義市觀光產業鏈、商業區迅速發展，上下學尖峰時段易有交通壅塞狀況，經市府爭取中央前瞻停車場計畫，於民國108年12月獲交通部公路總局補助。

市府設計完成後，因大環境營建物價上漲及缺工因素，工程歷經19次流標，經市府3度追加預算，崇文國小前瞻地下停車場總經費由原先新台幣3.27億元增加至4.87億元，並順利於今天舉行開工動土祈福典禮，由黃敏惠主持，嘉義市議長陳姿妏等人到場祝福。

黃敏惠致詞表示，崇文國小地下停車場面臨工料上漲、缺工等大環境帶來的困難，歷經19次流標，直到第20次才成功決標，這也要感謝嘉義市議會的支持追加預算，工程才得以順利展開，讓城市進步不停滯。

嘉市府交通處表示，崇文國小前瞻地下停車場設有2層地下停車場，未來地面層將重塑綠地景觀、更新兒童遊戲場、新設戶外教學區，並同步改善垂楊路側人行空間，提供更安全人行環境。

市府指出，崇文國小前瞻地下停車場完工後，預計可提供207個汽車停車位，未來將委外營運，可望紓緩周遭停車需求。