迎台南400中西區培訓導覽員 在地人說在地飲食故事

南市府文化局協助中西區公所辦理「在地人說在地故事」導覽員培訓，實地踏查黑輪、油飯、青草茶等庶民小吃，產出46份中西區飲食特色故事學習單，準備迎接「台南400」。

中西區長汪慶龍今天告訴中央社記者，「在地人說在地故事」導覽員培訓課程今年邁入第4屆，此次課程聚焦於「府城特色飲食文化」，由5名導覽老師帶領學員實地深入巷弄探訪中西區美食，共有83人報名參加，43名學員完訓。

汪慶龍表示，課程踏查除了黑輪、油飯、青草茶等道地庶民小吃，還有咖啡、布丁、冰室等外國文化影響特色甜點，最後共產出46份中西區飲食特色故事學習單，明年配合迎接「台南400」活動，將接續辦理飲食主題走讀活動，推廣中西區飲食小故事。

汪慶龍說，公所長期致力推展中西區特色文化觀光與商圈產業發展，每名在地導覽員都是推廣中西區觀光最佳代言人，期待他們未來在介紹台南古蹟、巷弄故事同時，也能將中西區傳統美食、庶民小吃、創意料理、經典台菜等飲食文化帶給每名遊客，用飲食和「世界交陪」。

汪慶龍指出，府城食物溫度也是人情溫度，期望市民也能留心身邊街頭巷弄故事，瞭解在地獨特飲食文化，「在地人說在地故事」學習單踏查成果，將整理上傳至「中西區文化地圖」資料庫網站，供民眾查閱參考。