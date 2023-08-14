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台灣使用網路時間高於全球平均 南市出招為3C降溫
依據2023年台灣網路使用報告顯示，國人每人平均每日使用網路的時間為7小時14分鐘，高於全球平均的6小時37分。為陪伴孩子在網路世代健康成長，台南市家庭教育中心透過「E起網住愛的幸福家庭-親子幸福工作坊」，幫助家長認識善用3C科技的有效教養策略技巧，成為幸福健康學習的家庭。
參與工作坊的李姓家長分享，在工作坊中學習到孩子為什麼會長時間使用手機的問題，更能以同理心等有效溝通技巧，和孩童共同找出問題，並討論解決方法；也學到面對孩子的問題，是父母終生學習的課題，而高品質的陪伴也是增進親子情誼的重要關鍵。
台南市家庭教育中心今天辦理第2場次活動，市長黃偉哲表示，3C教養議題常是近年引發親子衝突的導火線，家長如果一味只想禁止孩子使用網路，有時反而容易產生反效果，讓親子衝突更劇烈。透過一日營隊活動，邀請家長與孩子一起來了解網路世界樣貌、辨別網路詐騙陷阱，做好自我保護，促進親子有效溝通，降低孩子網路沉迷風險，讓家長3C教養苦惱迎刃而解，建立孩子網路正用好習慣。
教育局長鄭新輝說，今天邀請日安心理治療所副所長吳詠葳擔任講師，透過短講、分組討論及真實情境演練等多元有趣的活動設計，帶領學員討論使用網路優缺點及沉迷原因，協助學童建立日常生活中的歸屬感、愉悅感、成就感及意義感，提升健康上網動機與自制力，強化家長的數位教養與親子溝通技能。
家庭教育中心主任張冰嫈表示，藉由不同家庭生活經驗交流，激發親子間雙向溝通機會，瞭解數位時代的教養方式。家教中心將繼續辦理多元活動，最新活動訊息，請加入台南市家庭教育中心官方LINE(@tnfamily)或追蹤FB粉絲專頁( https://www.facebook.com/tainanfamily )查詢。
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