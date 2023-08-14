19次流標預算擴至4.87億元 嘉市崇文國小地下停車場動土
嘉市崇文國小周邊停車問題與上放學交通壅塞長期困擾地方，市府2019年12月爭取獲中央前瞻停車場計畫補助崇文國小地下停車場，然而因大環境營建物價上漲及缺工因素造成工程案流標19次，市府鍥而不捨3度追加預算增至4.87億元，終於在今天開工動土。
市長黃敏惠表示，市府積極向中央爭取了3座前瞻停車場（嘉北國小、義昌公園、崇文國小），目的就是為了改善嘉義市的停車需求，歷經大環境影響多次流標後，在市議會支持下，得以讓工程順利開展，讓城市的進步不停滯，如今3案停車場由崇文國小地下停車場工程步向最後一哩路，但這一哩路無疑地使嘉義市的建設又邁進的一大步。
黃敏惠不忘再次「提醒」中央兌現鐵路高架全額負擔的承諾。也談及隔壁的嘉義女中也可以設置類似的地下停車場發展觀光，屆時市府必定大力支持。
市府交通處表示，崇文國小地下停車場整體設計比舊式地下停車場更為通風、明亮與智慧化，且比照嘉北國小之家長接送學童上下學的「得來速」車道，也納入本案地下停車場完整動線設計，讓家長有完整的接送臨停空間，藉由地下化後分流學童接送，解決垂楊路於上放學時段交通壅塞並排停車的問題，也不必再風吹日曬雨淋，是本工程的一大亮點；其次為改變地下停車場密不透光陰暗的刻板印象，更重視自然採光與通風設計；再者是導入智慧停車管理系統設備，預計導入車牌辨識系統、車位在席偵測系統、智慧尋車及電子票證多卡通，各層也會設有停車資訊導引，與多功能繳費等多項智慧型服務，未來將大幅提升停車便利性。
交通處表示，工程總經費由原先3.27億增加至4.87億，地下停車場有2層，工期為750日曆天，完工後預計可提供207席汽車停車位，未來將招商委外營運，並依本市公有停車場收費標準，可望紓緩周遭停車需求；期許工程能達到「進度如期」、「品質如式」、「造價如度」、「安全無慮」及「符合環保」，將積極加強品質管理與工程監督未來施工期間，並將更積極追求高品質的工程品質與更嚴謹的工程監督，以符合人民對於本工程之期待。
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