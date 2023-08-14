快訊

人禍釀災？茂宜島野火奪93命 初步調查矛頭指向夏威夷電力設備故障

台灣獨有！外國人來台最常聽到「3句話」一票網友認證：很精準

她曝幫高虹安記帳方式沿襲「舊制」？ 檢方分案偵查勞動部次長李俊俋

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南慰安婦銅像面臨流離失所 藍營建議移湯德章紀念公園

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市慰安婦銅像面臨遷移，國民黨立委參選人姚正玉建議，移往同樣標榜人權的湯德章紀念公園，並更名為「人權紀念公園」。記者鄭惠仁／攝影
台南市慰安婦銅像面臨遷移，國民黨立委參選人姚正玉建議，移往同樣標榜人權的湯德章紀念公園，並更名為「人權紀念公園」。記者鄭惠仁／攝影

今天是國際慰安婦紀念日，台南有全台唯一的慰安婦銅，但臨時暫放在林百貨斜對面空地，但因現址即將要被地主收回，面臨慰安婦銅像必須遷離的問題，國民黨立委參選人姚正玉建議，應移往同樣標榜人權的湯德章紀念公園安置，並更名為「人權紀念公園」。

位於台南市忠義路與中正路口的台灣首座慰安婦銅像，於2018年8月14日814國際慰安婦紀念日，由當時國民黨台南市黨部主委謝龍介所設，後來市黨部遭黨產會清算拍賣，由相鄰的富信飯店取得，當初約定六年之後必須遷移，眼看期限已屆，協會苦尋適當地點。

姚正玉表示，執政的民進黨雖追求轉型正義，但地方執政30、中央執政近6年來，卻未替慰安婦發聲，質疑這是民進黨意識型態作祟下的歷史盲點、人權雙標。

姚正玉說，設立慰安婦銅像的目的非要製造衝突與仇恨，而是希望讓歷史和解。如今銅像需要遷移，市府應該跳脫政黨立場，從歷史與維護人權的高度挺身承接，安置在適當的地點。

慰安婦 台南

延伸閱讀

42度高溫 ！北門蘆竹溝蚵民最知道 謝龍介：有苦誰人知

雲豹能源駁「魚死電生」 謝龍介：無法改變承做光電事實

謝龍介批魚死電生 南市府反駁 「指鹿為馬」搞錯了

謝龍介影片引回響 批光電口號攏係假 魚死電生殘害漁民

相關新聞

台南安南「商60」將打造副都心房價倍漲 傳新光三越欲設店

台南市安南區今年4月的人口數已突破20萬，成為第2大行政區，3個月來再增加1千人；隨著近40公頃的北安商業區開發及沿線土...

嘉義東石海之夏落幕 4天湧30萬人次商家生意旺

嘉義縣文化觀光局表示，東石海之夏活動昨晚在360秒璀璨海上煙火秀中圓滿落幕，4天活動總計吸引遊客30萬人次，在地商家生意...

汛期居民超怕！台南兩處易淹水 市府規劃抽水站可護8000人

台南市政府在南區喜樹、灣裡地區規畫新建停20抽水站，斥資5.18億元，預計明年完工，盼改善當地低窪地區易淹水問題。市長黃...

19次流標預算擴至4.87億元 嘉市崇文國小地下停車場動土

嘉市崇文國小周邊停車問題與上放學交通壅塞長期困擾地方，市府2019年12月爭取獲中央前瞻停車場計畫補助崇文國小地下停車場...

台南慰安婦銅像面臨流離失所 藍營建議移湯德章紀念公園

今天是國際慰安婦紀念日，台南有全台唯一的慰安婦銅，但臨時暫放在林百貨斜對面空地，但因現址即將要被地主收回，面臨慰安婦銅像...

台南南區新建抽水站 喜樹與灣裡易淹水可望改善

台南市政府在南區規劃停20抽水站新建工程，盼改善喜樹與灣裡地區易淹水問題，台南市長黃偉哲今天前往視察工程進度，預計可在明...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦