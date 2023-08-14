台南慰安婦銅像面臨流離失所 藍營建議移湯德章紀念公園

今天是國際慰安婦紀念日，台南有全台唯一的慰安婦銅，但臨時暫放在林百貨斜對面空地，但因現址即將要被地主收回，面臨慰安婦銅像必須遷離的問題，國民黨立委參選人姚正玉建議，應移往同樣標榜人權的湯德章紀念公園安置，並更名為「人權紀念公園」。

位於台南市忠義路與中正路口的台灣首座慰安婦銅像，於2018年8月14日814國際慰安婦紀念日，由當時國民黨台南市黨部主委謝龍介所設，後來市黨部遭黨產會清算拍賣，由相鄰的富信飯店取得，當初約定六年之後必須遷移，眼看期限已屆，協會苦尋適當地點。

姚正玉表示，執政的民進黨雖追求轉型正義，但地方執政30、中央執政近6年來，卻未替慰安婦發聲，質疑這是民進黨意識型態作祟下的歷史盲點、人權雙標。

姚正玉說，設立慰安婦銅像的目的非要製造衝突與仇恨，而是希望讓歷史和解。如今銅像需要遷移，市府應該跳脫政黨立場，從歷史與維護人權的高度挺身承接，安置在適當的地點。