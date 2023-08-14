鄉長國中老同學力挺 雲林古坑鄉獲贈百萬元車輛

雲林縣古坑鄉高齡化嚴重，鄉內只有一輛接送長輩的服務車，但車齡老舊不敷使用，鄉長林慧如的國中同學黃振倉夫妻得知，今捐贈百萬樂齡敬老服務車一輛，因古坑鄉面臨嚴重登革熱疫情考驗，黃振倉夫妻當場掏腰包捐贈6萬元，作為防疫慰問金，希望故鄉順利挺過疫情，未來鄉內有任何需要，他們會全力支援。

古坑鄉公所的樂齡敬老服務車是幼兒園退役的娃娃車，平時負責接送長輩參加樂齡活動、運送相關物資，但車齡老舊，且山區道路行駛不便，急需換新，貿特科技公司董事長黃振倉及其妻林麗瑛得知，今捐贈價值百萬元、可推掛輪椅的服務車一輛。

黃振倉、林麗瑛是鄉長林慧如的國中同學，過去長期捐款支持母校古坑國中及鄉內弱勢學生，地方都很感念，夫妻兩人表示，古坑是他們的故鄉，只要有任何需要，都會全力支持，就算沒有錢，也會設法去尋求資源協助。