鄉長國中老同學力挺 雲林古坑鄉獲贈百萬元車輛
雲林縣古坑鄉高齡化嚴重，鄉內只有一輛接送長輩的服務車，但車齡老舊不敷使用，鄉長林慧如的國中同學黃振倉夫妻得知，今捐贈百萬樂齡敬老服務車一輛，因古坑鄉面臨嚴重登革熱疫情考驗，黃振倉夫妻當場掏腰包捐贈6萬元，作為防疫慰問金，希望故鄉順利挺過疫情，未來鄉內有任何需要，他們會全力支援。
古坑鄉公所的樂齡敬老服務車是幼兒園退役的娃娃車，平時負責接送長輩參加樂齡活動、運送相關物資，但車齡老舊，且山區道路行駛不便，急需換新，貿特科技公司董事長黃振倉及其妻林麗瑛得知，今捐贈價值百萬元、可推掛輪椅的服務車一輛。
黃振倉、林麗瑛是鄉長林慧如的國中同學，過去長期捐款支持母校古坑國中及鄉內弱勢學生，地方都很感念，夫妻兩人表示，古坑是他們的故鄉，只要有任何需要，都會全力支持，就算沒有錢，也會設法去尋求資源協助。
古坑鄉公所重視老人福利業務，是全台第一個成立老人福利所的鄉鎮，又甫獲教育部第六屆樂齡教育奉獻獎團體獎優等，林慧如說，很感謝黃振倉夫妻力挺鄉政運作，此次受贈車輛將運用於訪視弱勢、獨居老人及辦理長青食堂、關懷據點暨巷弄長照站、推廣樂齡學習教育使用，讓長輩開心參加活動。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言