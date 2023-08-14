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鄉長國中老同學力挺 雲林古坑鄉獲贈百萬元車輛

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
貿特科技公司董事長黃振倉（前排右五）及其妻林麗瑛（右七）是古坑鄉長林慧如（右六）的國中同學，得知古坑鄉樂齡敬老服務車老舊，今捐贈價值百萬元、可推掛輪椅的服務車一輛。記者陳雅玲／攝影
貿特科技公司董事長黃振倉（前排右五）及其妻林麗瑛（右七）是古坑鄉長林慧如（右六）的國中同學，得知古坑鄉樂齡敬老服務車老舊，今捐贈價值百萬元、可推掛輪椅的服務車一輛。記者陳雅玲／攝影

雲林縣古坑鄉高齡化嚴重，鄉內只有一輛接送長輩的服務車，但車齡老舊不敷使用，鄉長林慧如的國中同學黃振倉夫妻得知，今捐贈百萬樂齡敬老服務車一輛，因古坑鄉面臨嚴重登革熱疫情考驗，黃振倉夫妻當場掏腰包捐贈6萬元，作為防疫慰問金，希望故鄉順利挺過疫情，未來鄉內有任何需要，他們會全力支援。

古坑鄉公所的樂齡敬老服務車是幼兒園退役的娃娃車，平時負責接送長輩參加樂齡活動、運送相關物資，但車齡老舊，且山區道路行駛不便，急需換新，貿特科技公司董事長黃振倉及其妻林麗瑛得知，今捐贈價值百萬元、可推掛輪椅的服務車一輛。

黃振倉、林麗瑛是鄉長林慧如的國中同學，過去長期捐款支持母校古坑國中及鄉內弱勢學生，地方都很感念，夫妻兩人表示，古坑是他們的故鄉，只要有任何需要，都會全力支持，就算沒有錢，也會設法去尋求資源協助。

古坑鄉公所重視老人福利業務，是全台第一個成立老人福利所的鄉鎮，又甫獲教育部第六屆樂齡教育奉獻獎團體獎優等，林慧如說，很感謝黃振倉夫妻力挺鄉政運作，此次受贈車輛將運用於訪視弱勢、獨居老人及辦理長青食堂、關懷據點暨巷弄長照站、推廣樂齡學習教育使用，讓長輩開心參加活動。

貿特科技公司董事長黃振倉及其妻林麗瑛得知古坑鄉樂齡敬老服務車老舊，今捐贈價值百萬元、可推掛輪椅的服務車一輛。記者陳雅玲／攝影
貿特科技公司董事長黃振倉及其妻林麗瑛得知古坑鄉樂齡敬老服務車老舊，今捐贈價值百萬元、可推掛輪椅的服務車一輛。記者陳雅玲／攝影
貿特科技公司董事長黃振倉（左）及其妻林麗瑛（右）是古坑鄉長林慧如（中）的國中同學，得知古坑鄉樂齡敬老服務車老舊，今捐贈價值百萬元、可推掛輪椅的服務車一輛。記者陳雅玲／攝影
貿特科技公司董事長黃振倉（左）及其妻林麗瑛（右）是古坑鄉長林慧如（中）的國中同學，得知古坑鄉樂齡敬老服務車老舊，今捐贈價值百萬元、可推掛輪椅的服務車一輛。記者陳雅玲／攝影

古坑 長輩

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