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台南南區新建抽水站 喜樹與灣裡易淹水可望改善

中央社／ 台南14日電
台南市長黃偉哲（前左）14日上午前往南區視察停20抽水站新建工程，盼工程如期如質完工，提升喜樹、灣裡地區防洪效能。（台南市政府提供） 中央社
台南市長黃偉哲（前左）14日上午前往南區視察停20抽水站新建工程，盼工程如期如質完工，提升喜樹、灣裡地區防洪效能。（台南市政府提供） 中央社

台南市政府在南區規劃停20抽水站新建工程，盼改善喜樹與灣裡地區易淹水問題，台南市長黃偉哲今天前往視察工程進度，預計可在明年汛期發揮防洪減災效果。

黃偉哲接受媒體聯訪表示，為改善喜樹與灣裡地區易淹水情況，上任後指示進行整體治水方針策略檢討及環境活化改造，停20抽水站新建工程配合市地重劃辦理，地面規劃停車場，下方則設置滯洪空間，加上新建抽水站，相信可有效改善。

黃偉哲表示，氣象預報指稱近日台南仍有明顯降雨機會，已要求市府相關單位備妥防水檔板等準備措施，必要時用來保障民眾生命財產安全。

台南市政府水利局提供資料指出，喜樹與灣裡地區因地勢問題，豪大雨期間聚落內積水難以排除，必須以機械方式進行抽排，而明興路以東及台17線至省躬三街高地排水，依地形漫流至喜樹、灣裡低地區域，更加劇民眾淹水之苦。

水利局指出，此處規劃「高地區域截流重力排放，低地機械抽排輔助排水」，以雙管齊下方式進行淹水改善，目前已投入近新台幣10億元辦理相關改善工程，停20抽水站新建工程於111年12月開工，預計明年汛期前可發揮效果，提升喜樹與灣裡地區防洪減災能力。

淹水 黃偉哲

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