清理風雨中倒伏樹木 台南開放民眾領用

台南市近期受颱風杜蘇芮、卡努及伴隨季風環流影響，出現不少樹木倒伏，市府相關單位清理後陸續送到北門掩埋場暫置，環保局今天宣布這批木料明天起至9月15日開放民眾領用。

台南市政府環保局新聞稿指出，為加速木料去化並促進資源循環，環保局首度開放北門掩埋場免費供市民領用廢樹枝（幹），每人每日最多可領用3件，開放時間為明天起至9月15日，每週一至週六上午8時30分起至11時止，下午1時30分起至16時止。

台南市環保局指出，廢樹枝（幹）可加工為木材，用於家具、藝術品、地板、木工等製品生產，也可以破碎成木料供作為菇包介質土種植使用，因數量有限，有意願者可先電洽環保局確認是否還有餘量，待通知後即可自行至北門掩埋場領用，屆時會安排機具協助將領用樹枝搬上車。