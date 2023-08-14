黃斑部病變加速年輕化 婦人左眼跑進沙子才幸運早發現

奇美醫學中心發現黃斑部病變日增、尤其年輕人因生活不正常致病，提醒民眾在馬路看直線路標或招牌變歪歪的，就有可能黃斑部病變，要立即找眼科檢查；且黃斑部病變已非老人專利，近年台灣生活型態環境惡化，越來越多人身心過勞，年紀輕輕黃斑部就出問題，切莫輕忽。

奇美眼科部主治醫師黃唯祐指出，台灣65歲以上每10人就有1人黃斑部出病變，盛行率高達10%，若不治療超過60%會在70歲完全失明。研究也顯示，因為3C與智慧型手機等盛行，黃斑部病變開始年輕化，在2030年前，黃斑部病變的病人預估會大幅增加70%，尤其年輕族群。

他說，研究發現現代生活型態及生活環境扮演很重要角色，年齡之外家族史、抽菸、肥胖、高血壓、高血脂、常接觸強烈陽光、高度近視可能也與黃斑部病變有關。

黃唯祐舉例：67歲陳女士一年前就感覺視力變差，以為只是老花不以為意，直到左眼因為跑進沙子，痛得閉眼才發現右眼看東西已非常模糊，才急忙就醫，檢查右眼黃斑部已水腫積水。沒提早發現是因雙眼同時視物，右眼視野缺損被左眼補上，所幸左眼剛好進沙子子，才發現右眼嚴重，眼內藥物注射治療後視力逐漸恢復。

而32歲上班族張先生感覺左眼視力變差，以為近視加深，到眼鏡行配新眼鏡，度數怎麼調都看不清楚，慌張就醫發現是因為最近3個月忙於工作，生活壓力大，作息混亂睡眠不足，致左眼黃斑部積水，造成近視度數增加及視力模糊，治療與調整生活作息2個月視力逐漸恢復。

黃唯祐表示，眼球構造原理如同光學相機，影像經過鏡頭後聚焦在薄薄的感光組織視網膜，關鍵的中心位置就是黃斑部。我們看到的物件形狀和顏色大多黃斑部來接收。

光線進入雙眼會造成氧化壓力影響感光神經細胞，人體雖然有抗氧化物質可以不斷修復，但年紀增長傷害不斷堆積就會逐漸造成黃斑部病變，嚴重者失明。

黃唯祐說，黃斑部病變細分非常多種，國人最常見的是老年性黃斑部病變，部構造老化，黃斑部下方的脈絡膜長出不正常的新生血管，這些新生血管脆弱且不穩定會出血、滲漏液體致黃斑部水腫，進而視力惡化，一直不管沒有治療，黃斑部感光神經細胞會慢慢萎縮、死亡形成疤痕組織，難以治療甚至失明。