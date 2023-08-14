台南設施不友善 輪椅族寸步難行

台灣被國際媒體形容是「行人地獄」，台南連兩年交通事故每10萬人死傷人數居全台之冠，網友狠酸為「台灣交通地獄第18層」。身障團體昨號召輪椅族實地體驗台南火車站前人行空間，不僅寬度不足、鋪面不平，且障礙物多、處處是陷阱，騎樓整平淪為口號，輪椅族根本寸步難行，要求市府建構無障礙環境。

台南市工務局表示，市府非常重視人行環境，4年多來逐年改善騎樓整平1818公尺，會持續努力爭取經費改善。

交通部統計，2021年各縣市每10萬人死傷人數以台南2961人最多，去年台南又以3226人蟬聯各縣市之冠，今年1至5月台南1373人，僅次於台中的1396人。

夢城自立生活協會、台灣身心障礙者自立生活聯盟昨到台南火車站前發聲，並由市議員王家貞、李宗霖陪同輪椅族體驗騎樓、人行道的不友善。夢城自立生活協會理事長蔡抒帆說，協會總幹事陳龍愛多次坐電動輪椅過斑馬線，險被急駛轉彎的汽機車撞上，理事蔡文欣也曾因地磚鋪面不平整，前輪卡住而摔落輪椅受傷。

蔡抒帆說，人行道常見汽機車違停、店家桌椅等占用，騎樓台階或斜坡道坡度過高，對行人已是重重障礙，稍不注意容易摔倒，輪椅族更是寸步難行，常被逼上道路與車爭道，險象環生。

兩身障團體要求市府排除不友善行人亂象，如移除人行道的電箱、盆栽、違停汽機車等，也建議修法或興建設施時，應有身障者參與，全面建構無障礙人行空間。

交通局長王銘德指出，交通設施規畫與設計都以人本為目標，若有問題會逐步改善。為降低死傷人數，從工程、執法、教育多管齊下改善，死傷人數已下降。