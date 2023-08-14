古蹟舊廳舍將活化 嘉義朴子警分局新大樓啟用

103年歷史的嘉義縣警察局朴子分局為縣定古蹟，不過建物多處失修，辦公的員警連開窗戶都深怕毀損古蹟，加上空間不足等問題，中央及地方籌編1.44億元，在異地新建4層樓大樓，歷經2年多終於完工，縣長翁章梁昨天揭牌啟用，表示古蹟原廳舍由縣府接管，修復後重新規畫利用，打造成為朴子新的生活中心。

嘉縣文觀局指出，舊廳舍是古樸的磚瓦建築，會先以因應計畫取得使用許可、做細部設計，修復後委外讓廠商進駐活化使用，擬展售嘉義優鮮產品、書店等用途，等確認安全無虞，會盡快開放入內參觀。

朴子分局舊廳舍建於日治大正年間，歷史悠久。朴子分局長吳俊德說，在古蹟內辦公別有意境，可惜內部物件脆弱，很怕不小心碰到就弄壞東西，部分窗戶還搖搖欲墜，警員都不敢開窗，導致室內悶熱，屋頂也有漏水情形，且只有1層樓，許多空間都被庭院造景占據，不敷使用。

新廳舍昨剪綵啟用，翁章梁說，舊廳舍是具有花園、廊道造景的最美分局，秉持修舊如舊精神。

過去曾於朴子分局服務過的縣警局長林宏儒說，新廳舍位於朴子市公所旁邊，地上4層、總樓地板面積4249平方公尺，其中1樓有朴子派出所、偵查隊、警備隊、交通處理小組等，提供民眾洽公需求，會善加利用。