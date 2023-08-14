小朋友插秧樂 雨中體驗竹秧架

雲林西螺農會依循傳統的農法舉辦插秧體驗，吸引來自全國250名小朋友參加，從拜田頭、插土地公福杖到祭天插秧，尤其用古法竹秧架彎腰插秧，體會「退後原來是向前」道理，更一度傾盆大雨仍冒雨進行。農會指出，透過實地耕作和參觀，會了解到稻穀變白米，的確是粒粒皆辛苦。

250名小朋友來自基隆、台北、台中等地，和父母到濁水米故鄉的雲林西螺，縣長張麗善等人帶領祭天拜田頭，也提供許多傳統插秧農具，讓全場大開眼界；大人、小孩踩在泥田隨著竹秧架彎腰一路後退插秧，抬頭一看眼前自己的秧苗排列整齊，體驗後退就是前進的道理，頓時傾盆大雨，全身濕透卻持續推進，累了便在田裡玩起泥巴仗，泥裡滾來水裡去，滿身泥卻其樂融融。

放飯時間，農會提供筍仔粥、飯糰、鹽粥，配菜脯蛋、土豆等古早田邊飯點，剛從田裡上來的兒童覺得米粥特別香甜；住台北帶小孩前來的陳姓父親說，是一次最快樂而深刻的食農體驗，成為暑假最美好回憶。

西螺農會總幹事廖錦富也帶領參觀雲林最大的稻穀乾燥中心和大糧倉，他說，農會每年收購約2萬4千公噸稻米，其中公糧約6千至7千公噸。