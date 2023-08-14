嘉義城隍廟16日普度 百隻火雞作伴

中元節將至，嘉義城隍廟16日由市長黃敏惠開香普度，廟方昨天宣布準備100隻火雞作伴，盛況空前，參加開香前500名可獲火雞肉飯百元兌換券、再送長壽餅禮盒兌換券；另，台南安平港仔尾靈濟殿24日辦全國唯一孤棚祭，搭起4.5公尺高的棚面，降下白布至水中接引孤魂，廟方歡迎參與神祕特色宗教活動。

嘉義城隍廟董事長賴永川說，今年特別精心規畫豐盛別緻精彩饗宴，包括長約18公尺龍身造型「虱目魚龍」，全由虱目魚身創作而成，由香腸、青菜、魷魚等塑造「鯉躍龍門」等；至於百隻火雞，知名劉里長雞肉飯業者、民族里長劉宗源說，平均1家火雞肉飯1天能賣15台斤火雞，相對小眾，便求助中華民國養火雞協會獲允諾供應，一定精采可期。

市長黃敏惠說，今年9月15日的城隍夜巡，更邀澎湖重要民俗特色的「武轎踩街」加入，絕對帶來耳目一新的視覺震撼。

另，台南靈濟殿表示，孤棚祭以5根圓柱搭起棚面，棚子四邊圓柱各懸掛1隻大豬公及其他雜糧，棚上還有數十支篙串繫著各式祭品，是少見祭典方式，今年也舉辦綁篙餞DIY，開放60人免費參加，可上網報名。