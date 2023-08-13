雷雨續攪局！台南登革熱新增30例 累積1253例

台南市今天本土登革熱確診病例由昨天62例降為30例，累積1253例，今天持續有下雨，但噴藥、孳清沒停歇，疫情已擴大到安南區，1周內加強安南區孳清與稽查，開出11張舉發單。「做工行善團」除幫忙弱勢家庭修繕房屋，也幫忙巡視清除周遭環境積水容器。

今日30例分布狀況為東區9例，永康區7例，安南區6例，南區3例，北區2例，安平區、仁德區及歸仁區各1例，年齡介於8歲至82歲，25例是由診所或醫院通報確診，5例由防治中心擴大採檢發現。

孳清與稽查需要大量人力，市長黃偉哲商請志工團體協助，如勞工局的「做工行善團」，除幫忙弱勢家庭修繕房屋，協助防疫更是不落人後，做公益服務案家時，也幫忙巡視清除周遭環境積水容器，避免病媒蚊叢生傳播，可能導致弱勢家庭更加雪上加霜。

黃偉哲強調，雖然這次疫情流行的是第一型登革病毒，對一般人來說症狀較不明顯，容易讓人輕忽，但對於曾感染過不同型別登革病毒的人或年紀大且本身有慢性病的長者來說，都可能提高登革熱重症機率，對健康是一大威脅。

黃偉哲說，先前流行病學與預防醫學研究所教授金傳春也特別提醒，如群聚疫情持續發生，恐會有重症病例出現，請市民一定要正視登革熱的嚴重性，為了自己與親愛的家人、朋友，即刻動員家戶內外環境巡檢，落實「巡、倒、清、刷」，攜手齊心保衛我們的健康家園。