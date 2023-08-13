3年遊客破百萬人次卻美中不足 台南山上博物館喜迎它

台南山上花園水道博物館，開園3年多至今入園人次已逼近180萬，替過去缺乏觀光人潮與資源的山上區與周圍市鎮，帶來了可觀的旅遊收益。為能夠持續擴散觀光量能，帶動區域發展，台南市政府在博物館前建置YouBike 2.0，希望成功整合山區點、線、面觀光資源。

台南山上花園水道博物館是近來南部山區的旅遊熱點，藉著獨特壯觀的快濾桶等淨輸水設備，吸引大量人潮拜訪。不過因為於過去此處地處偏遠，也缺乏密集著名的觀光亮點，因此缺乏便捷的公共運輸網，讓遊客難以盡興遊玩周邊，有效地挹注觀光收入。

館方表示，遊客曾經反映過去由於交通不便，大多需要專程前來，但博物館距離其他景點或山上市區至少都有一公里的距離。遊客較難串連規劃遊程或是走入山上市區，在民代爭取下，目前在館前初步設置6輛YouBike 2.0，成為山上區第二個設置YouBike 2.0點，不論是到鄰近的南瀛天文館、左鎮化石館遊玩，都更加便利，且環保與健康兼備。

民眾表示，以往前往山上市區，如林雹古厝、山上天后宮等，因為當地車位難停，很難規畫一連串的遊程。有YouBike的進駐，就可以將車輛先停在博物館，再騎車到想要去的地方，相當方便。