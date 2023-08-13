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3年遊客破百萬人次卻美中不足 台南山上博物館喜迎它
台南山上花園水道博物館，開園3年多至今入園人次已逼近180萬，替過去缺乏觀光人潮與資源的山上區與周圍市鎮，帶來了可觀的旅遊收益。為能夠持續擴散觀光量能，帶動區域發展，台南市政府在博物館前建置YouBike 2.0，希望成功整合山區點、線、面觀光資源。
台南山上花園水道博物館是近來南部山區的旅遊熱點，藉著獨特壯觀的快濾桶等淨輸水設備，吸引大量人潮拜訪。不過因為於過去此處地處偏遠，也缺乏密集著名的觀光亮點，因此缺乏便捷的公共運輸網，讓遊客難以盡興遊玩周邊，有效地挹注觀光收入。
館方表示，遊客曾經反映過去由於交通不便，大多需要專程前來，但博物館距離其他景點或山上市區至少都有一公里的距離。遊客較難串連規劃遊程或是走入山上市區，在民代爭取下，目前在館前初步設置6輛YouBike 2.0，成為山上區第二個設置YouBike 2.0點，不論是到鄰近的南瀛天文館、左鎮化石館遊玩，都更加便利，且環保與健康兼備。
民眾表示，以往前往山上市區，如林雹古厝、山上天后宮等，因為當地車位難停，很難規畫一連串的遊程。有YouBike的進駐，就可以將車輛先停在博物館，再騎車到想要去的地方，相當方便。
文化局長謝仕淵表示，山上區擁有林雹古厝、山上天后宮等深具歷史意義的景點，以及市區無法見到的自然風景。透過低碳排的共享單車，串聯郊區景點，將觀光資源點線面整合，更符合現代意識的作法。
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