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結合環保與質感 鹽水農會「意遊未盡」農鮮直販所開幕
台南市鹽水區農會半年多前將老舊購物中心投入900萬元改裝，打造結合環保與高質感的「意遊未盡」農鮮直販所，也與OK超商合作，提供物件領取。經2個多月來試營運獲好評，今上午正式啟用，現場熱鬧滾滾。
「意遊未盡農鮮直販所」號稱是台南市溪北溪北最美伴手禮館，今開幕現場除有社區團隊表演、魔術達人秀、雜糧創意手作體驗、鹽水意麵限時限量免費品嘗及異國特技表演秀，現場推薦「鹽水番茄紅燒牛肉麵」新品上市，現場邀請主廚示範料理，只要10分鐘即可簡單快速讓消費者在家輕鬆享用一道美味的番茄紅燒牛肉麵。
農會總幹事邱子軒表示，目前陳列商品約近千種，大都是一般超商無販售的農會好物，同時也提供小農農產品寄售，也打造中島中島流理台，方便未來農產品展售、教學用途。
為提供消費者更優質舒適的購物空間，特採用綠建材標章的「樂土灰泥」、「康柏纖泥板」與「歐洲樺木合板」為主要建材，突破了舊購物中心陰暗的刻板印象，還有不輸五星級飯店的洗手間，希望透過一些外界易忽略的小細節，展現出全新風貌。
台南市長黃偉哲、市議員蔡育輝等人都前往祝賀，黃偉哲表示，鹽水是擁有全國知名蜂炮活動和月津港的小鎮，當地特產鹽水意麵很美味，過去卻因外表樸實無華而較鮮為人知，現在透過農鮮直販所重新打造包裝，讓鹽水意麵更加誘人，他也認為除意麵，還有許多在地農特產品能透過農鮮直販所，推廣到更多地方。
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