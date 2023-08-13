嘉市認證21家公私場所設集乳室 輕音樂有助乳汁分泌

隨著疫情解封，嘉義市衛生局恢復辦理優良哺集乳室認證，有21家公共場所及職場哺集乳室通過認證標章；有哺乳室一進門就自動感應播放輕音樂，貼心營造舒適感，讓小空間發揮最大功效；市衛生局表示，認證效期2年，希望認證後能服務廣大的哺乳媽媽，展示對母乳哺育的支持和重視。

市府衛生局表示，嘉義市自2017年起推動優良哺（集）乳室認證，期望哺集乳室發揮自主管理的精神，提升設備及服務品質，提供媽媽們友善的哺乳環境，支持母乳哺育。優良哺集乳室認證係以公共場所母乳哺育條例為基準，檢視包括衛生環境、設施設備、隱私保護等，鼓勵公共場所、營業場所或職場持續提供良好的哺集乳室環境，提供哺乳家長可在哺乳期間得到充分的支持和便利。

今年通過認證21家，分別為公共場所類15個家及職場自行設置類6家，哺乳室各有優點也各具巧思，例如，嘉義市東區衛生所設置哺乳專用椅，一進門就自動感應播放輕音樂，貼心營造舒適感；嘉義區監理所嘉義市監理站是小而美的設計，內擺放沙發椅、嬰兒床、書報、冰箱及嬰兒座椅等貼心設備，讓小空間發揮最大功效。「優良哺集乳室認證標章」效期為2年，希望認證後能服務廣大的哺乳媽媽，展示對母乳哺育的支持和重視。

衛生局長廖育瑋表示，哺餵母乳對提升嬰兒的免疫力、抵抗力有許多好處，母乳哺育不僅對寶寶的成長與發展有極大的助益，對母親的身心健康也有很大的幫助。因此，世界衛生組織建議「嬰兒純母乳哺育6個月，其後添加適當的副食品，持續哺育母乳至2歲或2歲以上」。每年8月份第1周為國際母乳周，今年主題為「促成母乳哺育，為職場家長創造改變」，強化鼓勵職場母乳哺育的政策，讓媽媽在工作中得以繼續哺乳。要支持媽媽哺餵母乳，需透過政策、醫療體系、職場及社區（家庭）等共同保護、促進及支持母乳哺育，提升哺乳友善環境。

國民健康署統計全國已有約4000處哺集乳室，就是希望讓媽媽與寶寶可以隨時自在地哺乳。