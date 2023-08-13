台南神秘特色宗教活動 安平孤棚祭綁篙餞報名了！
台南市安平港仔尾靈濟殿將在8月24日舉辦全國唯一「孤棚祭」，將以5根高約2至3丈的圓柱搭起15尺高的棚面，棚面向西側搭一案桌，再由案桌前降下白布，延伸垂直置運河水中，以作為接引「老大公」（孤魂）的路徑。今年舉辦綁篙餞DIY，讓民眾充分體驗活動的旨趣，產生更多對於安平在地文化的認同感。
靈濟殿表示，棚子四邊圓柱各懸掛一隻大豬公，以及其他雜糧，棚上更有「篙串」數十支，繫有各式祭品，是少見的孤棚外觀及祭典方式，成為全國僅見且唯一的祭祀活動，歡迎大家攜帶家眷、呼朋好友共同參與這具有意義的神祕特色宗教活動。
市長黃偉哲表示，全國唯一的「孤棚祭典」2017年獲台南市政府登錄為無形文化資產，是值得保存的民俗宗教信仰文化，希望藉著文化活動的舉辦，讓參與者得以親身體會，安平深厚的歷史典故及場景。
民政局長姜淋煌與安平區長蕭泰華說，透過「孤棚祭典」結合相關活動，讓世人更能認同安平「靈濟殿」的用心，將傳統宗教文化的精髓善加保存及宣傳。 靈濟殿主委何志章表示，「孤棚祭」活動的舉辦，起源於感念清咸豐年間，陳柱一案中疏難解音的神恩浩蕩，除了對神明表達酬神還願的感激外，也充分顯現在地居民間的凝聚力。
24日當天為響應安平在地宮廟的宗教民俗盛事，安平開台天后宮與安平靈濟殿合作辦理綠色環保市集，結合台南弱勢與環保團體一同設攤，替傳統祭典賦予新的當代社會價值及意義。也讓民眾在參加傳統祭典之餘，探索安平未來的永續發展。
活動報名自即日起至8月23日(三)下午5時止，開放報名60人，名額有限，報名額滿為止。報名參加的民眾請於24日活動當天下午3時在運河博物館（台南市安平區安平路97之15號）集合，由專業導覽老師帶領大家一同走訪安平靈濟殿周邊的老街巷弄，並了解安平宮廟及宗教的文化發展史。最後以靈濟殿的綁篙餞DIY體驗活動作結。活動全程約3小時，全程免費參與。活動表單 https://forms.gle/ZSvajz6vXPTGBNUKA ，若線上報名未滿60人則於當日開放現場候補。
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