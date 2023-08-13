亞創無人機博覽會 秀救災功能

嘉義縣亞創無人機中心成立周年，昨天舉辦無人機AI創新應用博覽會，齊聚23家廠商展出研究的消防救災等無人機成果；亞創中心有44家廠商進駐，「我們在跟時間競賽！」亞創協進會理事長羅正方說，很多國家無人機政策還在執行，但嘉義已翻到下一頁，盼政府對他們有信心。

開場演練發現敵軍入侵，響起警報，接著多架偵察機迅速升空，瞄準敵軍轟一聲，敵機隨即中彈墜落。亞創中心創設1年從24間廠商，到目前44家進駐，羅正方表示，這一年做很多扎根工作，將中國零件換成台灣製，經過很大煎熬困難，仍有很大進步空間，但給大家時間團結，一定有辦法達成進軍世界，成為讓下一代子孫驕傲產業。

台灣希望創新技術研發經理陳俊志說，研發的無人機消防射水機，從定位組裝到執行僅需3分鐘，每分鐘可射20至22公升水量，射水頭可依需求更換，經3年研發出泛用平台，平常當訓練機，執行任務可依救溺、救火帶設備救災，下周將交2台飛機給嘉縣消防局救災。

翁章梁說，無人機發展由中央主導，除亞創中心也需生產基地，國防部編預算補助中科院開發，未來有機會把無人機推向世界。