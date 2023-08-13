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湖子內區段徵收地完售 嘉市進帳60億
嘉義市政府新開發湖子內區段徵收住宅、商業區完售，新建房屋店面林立如新市鎮蛋黃區，8年前開發完成每坪10萬元，至今價翻倍漲到超過20萬元，市府地政處說，還有3公頃休閒用地未標售，中央指示保留做社宅等公共設施使用。
地政處說，湖子內區段徵收結案，開發成本55億元，售地進帳60多億元，扣除成本有5億多元盈餘，區段徵收公有地2016年12月起陸續標售，住宅區、商業區都已告完售。
地政處表示，另有休閒專用區及工業區等土地標售，當初休閒專用區規畫配合健康防老園區，可蓋健康住宅，給予獎勵後的建蔽率為40%，容積率420%，等待業主購地開發。
健康防老園區土地因焚化廠就在旁邊，業者看到焚化廠煙囪打退堂鼓，民眾希望市府將區段徵收內休閒專用區，變更為住宅區。市府說，都市計畫土地分區使用，不能說變就變，休閒專區用途有15項分類，健康防老園區是其中一項。
不動產房仲業分析，湖子內區段徵收因全新整體開發及環境優於舊市區，交通便利，發展空間值得期待，住宅商業區完售，受惠湖子內房市熱絡。
內政部日前公布上半年全國房地買賣移轉，創5年新低，個人房地合一稅收年減1成，嘉市逆勢成長，漲幅達6成全國最高。
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