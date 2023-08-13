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須走半小時上學 弱勢兒喜獲鐵馬代步

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林報導
即將就讀國中一年級的「小恩」由阿嬤撫養照顧，昨天獲得戴竹基金會捐贈全新的腳踏車，上學不用再拜託年邁的舅公協助接送。記者陳雅玲／攝影
即將就讀國中一年級的「小恩」由阿嬤撫養照顧，昨天獲得戴竹基金會捐贈全新的腳踏車，上學不用再拜託年邁的舅公協助接送。記者陳雅玲／攝影

雲林縣有許多家境困苦學童，平日父母工作無法接送，家中又無腳踏車代步，只能步行上學，又因位處偏鄉，上學之路動輒耗費半小時。為不讓孩子輸在起跑點，戴竹基金會昨天捐贈50輛腳踏車及安全帽家扶中心國中小學子，希望在新學期能夠陪伴孩子快樂上學。

即將就讀國中一年級「小恩」由阿嬤撫養照顧，但阿嬤身體健康狀況不佳，難開車接送，就讀國中光步行就要超過半小時才能抵達，阿嬤只能拜託舅公幫忙接送上下課。

體貼孝順的小恩不忍勞煩長輩，向家扶中心借了一輛二手腳踏車學騎，希望自己騎車上學，好不容易學會騎腳踏車，卻沒有腳踏車能讓她使用，昨天終於獲得戴竹基金會捐贈全新的腳踏車，迫不及待馬上騎了起來，阿嬤在旁看了很開心。

家住麥寮「小志」兄妹與媽媽相依為命，媽媽不會騎車，平日兄妹都是步行上學，就連家扶中心舉辦活動，兩人也常因為接送問題無法參加，這次獲得全新腳踏車，兄妹很開心可以縮短上學所需時間。

雲林家扶中心主任廖志文說，戴竹基金會得知很多孩子沒有家長接送上學，要比其他孩子更早起出門上課，憂心孩子輸在起跑點，已連續3年捐贈腳踏車給家扶中心，昨天捐贈50輛腳踏車與安全帽及5萬元獎學金，讓孩子開心迎接新學期。虎女獅子會帶領獅友師姐們，協助捐贈活動，並加碼捐贈6萬8千元助學金給家扶中心，讓孩子們安心求學。

腳踏車 家扶中心 阿嬤 安全帽 偏鄉

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