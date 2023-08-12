台南加62例本土登革熱累積1223例 東區永康安南燒不停

台南市截止今日下午3點經疾病管制署研判確診62例本土登革熱確診病例，目前累積本土病例為1223例，62例分布狀況為東區19例，永康區15例，安南區14例，中西區4例，南區及北區各3例，仁德區及歸仁區各2例，年齡介於10歲至94歲，58例是由診所或醫院通報確診，4例由防治中心擴大採檢發現。

衛生局表示，受到近期時有強降雨發生影響，東區(崇德里、德光里、德高里、崇明里)、安南區(佃西里、淵東里)、仁德區(仁和里、仁德里、仁義里、後壁里)及永康區(甲頂里、成功里、五王里、六合里)等里別病媒蚊監測數據均偏高。

市長黃偉哲提醒，大雨過後戶外產生相當多的積水容器，如果不儘快清除，只要0.5公分積水就可能變成病媒蚊孳生的大溫床，請社區鄰里長幫忙，盡快號召里民們加強社區高風險點巡查及強力孳清，找出社區中隱藏孳生源所在，惟有落實孳清再孳清，才能杜絕登革熱傳播風險，也避免發生疫情時家家戶戶必須配合化學防治的困擾。

登革熱防治中心主任蘇世斌也籲請民眾注意自身防蚊措施，可穿著淺色長袖衣褲，使用經衛生福利部核可含DEET、Picaridin或IR-3535等有效成分的防蚊液等，避免被病媒蚊叮咬。