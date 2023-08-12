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台南加62例本土登革熱累積1223例 東區永康安南燒不停

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市再增加確診62例本土登革熱確診病例，雨後社區病媒蚊密度急遽上升，呼籲民眾加強環境孳清。圖／衛生局提供
台南市再增加確診62例本土登革熱確診病例，雨後社區病媒蚊密度急遽上升，呼籲民眾加強環境孳清。圖／衛生局提供

台南市截止今日下午3點經疾病管制署研判確診62例本土登革熱確診病例，目前累積本土病例為1223例，62例分布狀況為東區19例，永康區15例，安南區14例，中西區4例，南區及北區各3例，仁德區及歸仁區各2例，年齡介於10歲至94歲，58例是由診所或醫院通報確診，4例由防治中心擴大採檢發現。

衛生局表示，受到近期時有強降雨發生影響，東區(崇德里、德光里、德高里、崇明里)、安南區(佃西里、淵東里)、仁德區(仁和里、仁德里、仁義里、後壁里)及永康區(甲頂里、成功里、五王里、六合里)等里別病媒蚊監測數據均偏高。

市長黃偉哲提醒，大雨過後戶外產生相當多的積水容器，如果不儘快清除，只要0.5公分積水就可能變成病媒蚊孳生的大溫床，請社區鄰里長幫忙，盡快號召里民們加強社區高風險點巡查及強力孳清，找出社區中隱藏孳生源所在，惟有落實孳清再孳清，才能杜絕登革熱傳播風險，也避免發生疫情時家家戶戶必須配合化學防治的困擾。

登革熱防治中心主任蘇世斌也籲請民眾注意自身防蚊措施，可穿著淺色長袖衣褲，使用經衛生福利部核可含DEET、Picaridin或IR-3535等有效成分的防蚊液等，避免被病媒蚊叮咬。

衛生局本周在永康區、南區、中西區、仁德區及安南區共調查2120戶、其中陽性戶29戶，查獲1251個積水容器、51個陽性容器，衛教3,271人次，開立22張舉發單。為能積極找出潛在病例，呼籲有疑似登革熱症狀且有登革熱流行區域活動史的市民應主動接受篩檢。

台南市再增加確診62例本土登革熱確診病例，雨後社區病媒蚊密度急遽上升，呼籲民眾加強環境孳清。圖／衛生局提供
台南市再增加確診62例本土登革熱確診病例，雨後社區病媒蚊密度急遽上升，呼籲民眾加強環境孳清。圖／衛生局提供
台南市再增加確診62例本土登革熱確診病例，雨後社區病媒蚊密度急遽上升，呼籲民眾加強環境孳清。圖／衛生局提供
台南市再增加確診62例本土登革熱確診病例，雨後社區病媒蚊密度急遽上升，呼籲民眾加強環境孳清。圖／衛生局提供
台南市再增加確診62例本土登革熱確診病例，雨後社區病媒蚊密度急遽上升，呼籲民眾加強環境孳清。圖／衛生局提供
台南市再增加確診62例本土登革熱確診病例，雨後社區病媒蚊密度急遽上升，呼籲民眾加強環境孳清。圖／衛生局提供

登革熱 衛生局 確診

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