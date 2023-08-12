他為失智父親投入可可產業 陪賓三年今獲台灣精品可可豆冠軍

台灣精品可可豆邀請賽今天公布比賽成績，位於雲林縣的土庫驛可可莊園擊敗14名對手，拿下第一名特等獎，莊園老闆陳盈豪多年前為失智父親投入可可產業，這幾年參加國內賽事都是陪賓，原本抱持累積經驗想法再次參賽，沒想到一舉奪冠。

台灣可可及巧克力產業協會（Taiwan Cocoa & Chocolate Industry Association, 簡稱TICCA）今年首次將「台灣精品可可豆邀請賽」移師來到雲林土庫鎮舉辦，今年共有15支來自屏東、高雄、南投、嘉義、雲林台灣各地的農民報名參加，透過10多位專業級的評審團隊經過兩天緊密的賽程，今天公布成績，第一名特等獎得主是土庫驛可以莊園，優等獎分別為思惟可可、御巧可可、梅雅農場。

土庫驛可可莊園董事長陳盈豪得知獲獎，不敢置信，他說，土庫驛近年持續參加國內可可賽事，都沒有得獎過，這次他只是想要累積經驗，覺得不可能獲獎，抱著志在參加不在得獎的心態，沒想到獲得第一名，他為團隊感到驕傲。

陳盈豪多年前為陪伴失智父親返回雲林，得知可可脂有助於延緩失智症狀，毅然投入一竅不通的可可產業，他與農民契作可可，並打造加工場及品評室，鼓勵團隊研發產品，現在土庫驛可可莊園已成為土庫新興的打卡及觀光熱點。

裁判長許寶霖說，可可豆的評審標準，包含苦、酸、澀、風味與質地，土庫驛可可莊園的參賽作品具有奶油質感、滑順，榛果、中段有棕糖、百香果、鳳梨、柳橙、蜜香紅茶的變化，後味的小豆蔻、龍眼蜜、奶油可可香氣持久，他給予8分的評價，以國際賽事來說，8分已有機會奪牌，若參加明年國際賽，得獎希望濃厚。

雲林縣長張麗善今天到場頒獎給得獎者，她說，縣府也有採購土庫驛可可莊園產品當雲林伴手禮，她當場品嘗土庫驛的巧克力，讚不絕口，認為得獎實至名歸；土庫鎮長陳特凱說，這次參賽選手來自南投、雲林、屏東、台東等地，雲林脫穎而出奪冠，是跨出進軍國際的第一步。

雲林縣府農業處長魏勝德過去曾在屏東扶植可可產業，他說，這幾年台灣同樣面臨極端氣候挑戰，可可的栽培技術管理考驗日益加劇，能夠獲獎的作品相當不易，他也肯定台灣可可農在發酵及後端加工技術日益求新，才能在國際間屢創佳績，目前雲林縣土庫、斗南、莿桐都有農民栽種可可，可望成為雲林的新黑金產業。