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台南歸仁市場「頭上滴雨、腳踩積水」 市場處將專案修繕

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市歸仁市場攤商抱怨建物多處漏水，台南市場處表示將專案辦理修繕。圖／台南市場處提供
台南市歸仁市場攤商抱怨建物多處漏水，台南市場處表示將專案辦理修繕。圖／台南市場處提供

台南市歸仁公有零售市場多處漏水，攤商怨聲載道，台南市市場處表示，歸仁市場因建物老舊，歷年已編列經費抓漏，盡力維持整體建物使用狀態，已陸續辦理過廁所整修、電梯井抓漏、女兒牆防水、破窗帆布封閉、水溝抓漏、辦公室壁癌處理等修繕。

攤商指出，雨勢昨天上午就停了，今天更是晴朗的好天氣，但市場內「還是在下雨」，天花板繼續滴水、地下室積水，買菜的民眾因為「頭上滴雨、腳踩積水」而卻步，到處積水更將成為登革熱溫床，氣憤說「反映很多年了都沒有什麼改善」。

市場處說明，因近來颱風過境雨水較多，今年初完工的補強工程未妥善收尾，市場處將請施工廠商負起保固責任，辦理因補強施工缺失或補強介面不佳導致漏水部分改善。

其餘非廠商保固責任部分，將專案委請建築師辦理改善設計，後續視經費情況逐步辦理改善，還給歸仁市場一個乾淨、明亮、排水良好的新氣象。

台南市歸仁市場攤商抱怨建物多處漏水，台南市場處表示將專案辦理修繕。圖／台南市場處提供
台南市歸仁市場攤商抱怨建物多處漏水，台南市場處表示將專案辦理修繕。圖／台南市場處提供

漏水 台南

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