快訊

夏威夷野火爆陰謀論 元凶非氣候變遷而是「它」：能讓太平洋燒起來

大陸未開放陸客團來台灣 李彥秀曝台灣旅行業不滿原因

柯文哲競選總部設新北？民眾黨議員曝「有聽說」、揭1可能原因

讓桌球被看見 嘉市這家建設公司老闆贊助選手、蓋桌球館辦全國賽

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
第六屆「金石建設盃全國桌球錦標賽」，上午在嘉義市港坪體育館開賽，全國逾3000名選手參賽，市長黃敏惠到場為選手加油打氣。圖／嘉市府提供
第六屆「金石建設盃全國桌球錦標賽」，上午在嘉義市港坪體育館開賽，全國逾3000名選手參賽，市長黃敏惠到場為選手加油打氣。圖／嘉市府提供

第六屆「金石建設盃全國桌球錦標賽」，上午在嘉義市港坪體育館開打，全國逾3000名選手參賽，市長黃敏惠到場為選手加油打氣，與金石建設公司董事長柯建利及一對兒女，雙打開球，祝福賽事圓滿成功。

柯建利將對桌球熱情化作社會責任，贊助傑出桌球選手、賽事，金石建設設2020年起與市府攜手，打造三級桌球隊，贊助嘉北國小、蘭潭國小、南興國中建置桌球教室，聘請多位國手級教練投入基層桌球訓練，贊助設備經費超過500萬元。

嘉北國小在柯建利支持下，今年全國少年青少年桌球菁英賽南區賽，更創下12位選手拿下進入總決賽資格佳績；金石建設買地打造規格媲美國家運動訓練中心的桌球館，黃敏惠感謝柯建利對體育賽事支持，為運動城市嘉市注入活力，培育英才。

金石建設盃全國桌球錦標賽成為嘉市重要賽事，從第一屆800多名選手參賽，成長到第六屆超過3000名選手同場競技，賽程9天，總獎金212萬元，組別有社會團體、菁英男女單打、大專校友、國中小團體組等。

柯建利開心宣布，金石建設預計10月在宜蘭縣，開設桌球分館，採WTT賽制，開辦積分賽，明年金石盃全國桌球錦標賽時舉辦冠軍賽，期待更多人愛上桌球，讓嘉義市的桌球賽事被全國看見。

市府教育處長林立生表示，乒乓球深受廣大市民喜愛，可以培養健康素質和團隊合作精神，更可以為嘉市經濟增長帶來助益，吸引選手和觀眾帶動周邊商業繁榮。

第六屆「金石建設盃全國桌球錦標賽」，上午在嘉義市港坪體育館開賽，全國逾3000名選手參賽，市長黃敏惠到場為選手加油打氣。圖／嘉市府提供
第六屆「金石建設盃全國桌球錦標賽」，上午在嘉義市港坪體育館開賽，全國逾3000名選手參賽，市長黃敏惠到場為選手加油打氣。圖／嘉市府提供
第六屆「金石建設盃全國桌球錦標賽」，上午在嘉義市港坪體育館開賽，市長黃敏惠（左）與金石建設公司董事長柯建利及一對兒女，雙打開球，祝福賽事圓滿成功。圖／嘉市府提供
第六屆「金石建設盃全國桌球錦標賽」，上午在嘉義市港坪體育館開賽，市長黃敏惠（左）與金石建設公司董事長柯建利及一對兒女，雙打開球，祝福賽事圓滿成功。圖／嘉市府提供
第六屆「金石建設盃全國桌球錦標賽」，上午在嘉義市港坪體育館開賽，全國逾3000名選手參賽，市長黃敏惠到場為選手加油打氣。圖／嘉市府提供
第六屆「金石建設盃全國桌球錦標賽」，上午在嘉義市港坪體育館開賽，全國逾3000名選手參賽，市長黃敏惠到場為選手加油打氣。圖／嘉市府提供

菁英 嘉義 運動

延伸閱讀

超強教育處長離職頻拭淚 黃敏惠喊「一直都留你」讚點子王

前立委郭添財 16日接任嘉義市府教育處長

嘉義市國中小校長交接 校長穿機長制服吸睛

前瞻補助少！黃敏惠：其他縣市要5毛給1塊 嘉市備嘗艱辛

相關新聞

農民秀出「36兩重」大釋迦 歸仁釋迦節今隆重登場

台南歸仁區為台灣西半部最大的釋迦產地，種植面積有62公頃。先前挺過杜蘇瑞颱風帶來的損失，今天隆重舉辦釋迦節活動。總共有3...

台灣無人偵察機轟炸敵機操演 嘉義亞創中心秀研發成果

嘉義縣亞創無人機中心成立滿一年，今天舉辦2023亞洲無人機AI創新應用博覽會，齊聚23家廠商展出所研究的消防救災等無人機...

讓桌球被看見 嘉市這家建設公司老闆贊助選手、蓋桌球館辦全國賽

第六屆「金石建設盃全國桌球錦標賽」，上午在嘉義市港坪體育館開打，全國逾3000名選手參賽，市長黃敏惠到場為選手加油打氣，...

嘉義大林慈濟醫院23周年院慶 1500名跑者齊慶開跑

嘉義大林慈濟醫院今天喜慶23周年院慶路跑，清晨6點近1500名院方員工、家屬、慈濟志工及社區民眾等人，在院長賴寧生帶領鳴...

打造水鳥棲息窩 高雄鳥會偕台灣企銀布袋鹽田舖蚵殼碎石

高雄鳥會與台灣中小企業銀行人員今日到布袋十區鹽田以工作假期方式，趁水鳥繁殖季告一段落期間，協力在鹽田長條土堤上堆置蚵殼與...

種錯樹反造成空汙 南市空品淨化區「這些樹種」不補助

台南市環保局今天在七股龍山社區淨化區舉辦「龍山植栽綠美化，蚵殼體驗探索趣」活動，帶領70名親子參訪七股龍山社區淨化區，除...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦