讓桌球被看見 嘉市這家建設公司老闆贊助選手、蓋桌球館辦全國賽

第六屆「金石建設盃全國桌球錦標賽」，上午在嘉義市港坪體育館開打，全國逾3000名選手參賽，市長黃敏惠到場為選手加油打氣，與金石建設公司董事長柯建利及一對兒女，雙打開球，祝福賽事圓滿成功。

柯建利將對桌球熱情化作社會責任，贊助傑出桌球選手、賽事，金石建設設2020年起與市府攜手，打造三級桌球隊，贊助嘉北國小、蘭潭國小、南興國中建置桌球教室，聘請多位國手級教練投入基層桌球訓練，贊助設備經費超過500萬元。

嘉北國小在柯建利支持下，今年全國少年青少年桌球菁英賽南區賽，更創下12位選手拿下進入總決賽資格佳績；金石建設買地打造規格媲美國家運動訓練中心的桌球館，黃敏惠感謝柯建利對體育賽事支持，為運動城市嘉市注入活力，培育英才。

金石建設盃全國桌球錦標賽成為嘉市重要賽事，從第一屆800多名選手參賽，成長到第六屆超過3000名選手同場競技，賽程9天，總獎金212萬元，組別有社會團體、菁英男女單打、大專校友、國中小團體組等。

柯建利開心宣布，金石建設預計10月在宜蘭縣，開設桌球分館，採WTT賽制，開辦積分賽，明年金石盃全國桌球錦標賽時舉辦冠軍賽，期待更多人愛上桌球，讓嘉義市的桌球賽事被全國看見。