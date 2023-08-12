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嘉義大林慈濟醫院23周年院慶 1500名跑者齊慶開跑

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉義大林慈濟醫院喜慶23周年院慶路跑，今清晨6點近1500名跑者，在院長賴寧生鳴槍下，從醫院大門口開跑5公里。圖／大林慈濟醫院提供
嘉義大林慈濟醫院喜慶23周年院慶路跑，今清晨6點近1500名跑者，在院長賴寧生鳴槍下，從醫院大門口開跑5公里。圖／大林慈濟醫院提供

嘉義大林慈濟醫院今天喜慶23周年院慶路跑，清晨6點近1500名院方員工、家屬、慈濟志工及社區民眾等人，在院長賴寧生帶領鳴槍下，從醫院大門口開跑5公里，邊跑邊歡慶；賴寧生表示，23年來團隊們一起開刀、值班，甚至一起流淚，期許大家以自強不息的精神，勇敢邁向24周年。

大林慈濟醫院表示，2000年8月13日至今門診共1797萬人次，開刀35萬人次，守護雲嘉鄉親健康，路跑是院慶傳統活動，受到Covid-19疫情影響，自2020年停辦今年恢復，活動補給站由跑者自備環保杯、碗，愛地球，從源頭減量做起。

院長賴寧生表示，期許全體團隊和志工，以天行健君子自強不息的精神，勇敢邁向24周年，大林慈濟醫院是重度級急救責任醫院，明年將面對醫學中心評鑑的挑戰，大家一起努力，加油。

副院長賴俊良帶著全家一起參與路跑，賴俊良指出，疫情後第一次院慶路跑，全家都很興奮，因為兩兒子從小跑到大，年年參加，今年疫情過後重新出發，希望大家都能鼓起精神，面對醫院未來更大的挑戰。

疫後仍有不少民眾確診，雖康復但從事激烈運動還是有很吃力情況，身為胸腔內科專家的副院長賴俊良也提醒，確診後的影響可能至少3個月以上，因此這次路跑安排較短距離的5公里，讓大家暖身準備，明年可能就會是10公里路跑。

嘉義慈濟志工文翊樺與先生帶著兒子蔡秉原一起來參加，兒子開心坐著輪椅完成5公里路程；文翊樺說，她是第三次參加院慶路跑，尤其兒子平常都沒有什麼運動，今天天氣很好邀家人一起來，走一走流流汗很舒服，兒子沿路展露開心。

嘉義大林慈濟醫院今喜慶23周年院慶5公里路跑，補給站跑者自備環保杯愛地球。圖／大林慈濟醫院提供
嘉義大林慈濟醫院今喜慶23周年院慶5公里路跑，補給站跑者自備環保杯愛地球。圖／大林慈濟醫院提供
嘉義大林慈濟醫院喜慶23周年院慶路跑，今清晨6點近1500名跑者，在院長賴寧生鳴槍下，從醫院大門口開跑5公里。圖／大林慈濟醫院提供
嘉義大林慈濟醫院喜慶23周年院慶路跑，今清晨6點近1500名跑者，在院長賴寧生鳴槍下，從醫院大門口開跑5公里。圖／大林慈濟醫院提供
難得好天氣，嘉義慈濟志工文翊樺與先生今天帶著坐著輪椅的兒子蔡秉原，一起完成院慶5公里路跑。圖／大林慈濟醫院提供
難得好天氣，嘉義慈濟志工文翊樺與先生今天帶著坐著輪椅的兒子蔡秉原，一起完成院慶5公里路跑。圖／大林慈濟醫院提供

路跑 慈濟 志工

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