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農民秀出「36兩重」大釋迦 歸仁釋迦節今隆重登場

聯合報／ 記者李文德／台南即時報導
台南歸仁區為台灣西半部最大的釋迦產地，種植面積有62公頃。今天隆重舉辦釋迦節活動。總共有31班產銷班成員擺攤位，讓民眾們能夠就近採買當季「大目種」釋迦。其中更有農民在攤位上秀出36兩重的大釋迦，非常搶眼。記者李文德／攝影
台南歸仁區為台灣西半部最大的釋迦產地，種植面積有62公頃。今天隆重舉辦釋迦節活動。總共有31班產銷班成員擺攤位，讓民眾們能夠就近採買當季「大目種」釋迦。其中更有農民在攤位上秀出36兩重的大釋迦，非常搶眼。記者李文德／攝影

台南歸仁區為台灣西半部最大的釋迦產地，種植面積有62公頃。先前挺過杜蘇瑞颱風帶來的損失，今天隆重舉辦釋迦節活動。總共有31班產銷班成員擺攤位，讓民眾們能夠就近採買當季「大目種」釋迦。其中更有農民在攤位上秀出36兩重的大釋迦，非常搶眼。

歸仁釋迦節今天在歸仁文化中心廣場隆重展開，台南市長黃偉哲、立委王定宇、立委陳亭妃及市議員郭鴻儀、陳皇宇等人到場，一同行銷在地農特產。

活動中更有公益競價活動，拍賣釋迦、綠竹筍、秈米、活水菱角所組成的歸仁釋寶盒及6顆裝的釋迦禮盒。黃偉哲更擔任起拍賣官協助競標。最後由沙崙里長李明山以6000元得標；釋迦禮盒由一名陳先生以5000元得標，總計1萬1000元收入將捐助公益。

這場活動由區農會主辦，活動中共有31個釋迦產銷班成員秀出辛苦栽種的心血展售釋迦，其中崙頂里長徐進德的攤位上，更是秀出36兩重的大釋迦，成為亮點。

徐進德說，平時對於果園用心栽培與管理，這顆大釋迦能夠挺過風災，沒被吹落很不簡單。特別展出讓大家看到，「原來釋迦也能長的如此霸氣」。

歸仁區農會表示，歸仁釋迦產季從7月下旬一直到9月上旬，雖然這次由於杜蘇芮颱風攪局，導致產量減少兩成，但整體品質還是不受影響，相當穩定。光是「大目種」釋迦頂級果，1斤就有120元，價格看俏。

黃偉哲表示，歸仁是台灣西部釋迦種得最好、最多的地方，盛產的「大目種」甜度很高，但因為品種較為嬌貴，栽種、看顧不易，希望大家能好好支持。

活動中有公益競價活動，台南市長黃偉哲（左一）擔任起拍賣官協助競標。由沙崙里長李明山以6000元得標歸仁釋寶盒；釋迦禮盒由一名陳先生以5000元得標，總計1萬1000元收入將捐助公益。記者李文德／翻攝
活動中有公益競價活動，台南市長黃偉哲（左一）擔任起拍賣官協助競標。由沙崙里長李明山以6000元得標歸仁釋寶盒；釋迦禮盒由一名陳先生以5000元得標，總計1萬1000元收入將捐助公益。記者李文德／翻攝
台南歸仁區為台灣西半部最大的釋迦產地，種植面積有62公頃。今天隆重舉辦釋迦節活動。總共有31班產銷班成員擺攤位，讓民眾們能夠就近採買當季「大目種」釋迦。記者李文德／攝影
台南歸仁區為台灣西半部最大的釋迦產地，種植面積有62公頃。今天隆重舉辦釋迦節活動。總共有31班產銷班成員擺攤位，讓民眾們能夠就近採買當季「大目種」釋迦。記者李文德／攝影
台南歸仁區為台灣西半部最大的釋迦產地，種植面積有62公頃。今天隆重舉辦釋迦節活動。總共有31班產銷班成員擺攤位，讓民眾們能夠就近採買當季「大目種」釋迦。記者李文德／攝影
台南歸仁區為台灣西半部最大的釋迦產地，種植面積有62公頃。今天隆重舉辦釋迦節活動。總共有31班產銷班成員擺攤位，讓民眾們能夠就近採買當季「大目種」釋迦。記者李文德／攝影
活動中有公益競價活動，台南市長黃偉哲（左一）擔任起拍賣官協助競標。由沙崙里長李明山以6000元得標歸仁釋寶盒；釋迦禮盒由一名陳先生以5000元得標，總計1萬1000元收入將捐助公益。記者李文德／翻攝
活動中有公益競價活動，台南市長黃偉哲（左一）擔任起拍賣官協助競標。由沙崙里長李明山以6000元得標歸仁釋寶盒；釋迦禮盒由一名陳先生以5000元得標，總計1萬1000元收入將捐助公益。記者李文德／翻攝
歸仁釋迦節今天在歸仁文化中心廣場隆重展開，台南市長黃偉哲（左五）、立委王定宇、立委陳亭妃及市議員郭鴻儀、陳皇宇等人到場，一同行銷在地農特產。記者李文德／翻攝
歸仁釋迦節今天在歸仁文化中心廣場隆重展開，台南市長黃偉哲（左五）、立委王定宇、立委陳亭妃及市議員郭鴻儀、陳皇宇等人到場，一同行銷在地農特產。記者李文德／翻攝

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