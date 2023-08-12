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台灣無人偵察機轟炸敵機操演 嘉義亞創中心秀研發成果

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
臺灣希望創新技術研發的無人機消防射水機，經3年研發泛用平台，可當訓練機、執行任務時可依救溺、救火帶所需設備執勤。記者呂慧瑜／攝影
臺灣希望創新技術研發的無人機消防射水機，經3年研發泛用平台，可當訓練機、執行任務時可依救溺、救火帶所需設備執勤。記者呂慧瑜／攝影

嘉義縣亞創無人機中心成立滿一年，今天舉辦2023亞洲無人機AI創新應用博覽會，齊聚23家廠商展出所研究的消防救災等無人機成果；開場演練發現敵軍入侵，響起空中警報，接著多架偵察機迅升空，瞄準敵軍轟一聲，敵機隨即中彈墜落。

縣長翁章梁表示，全世界正在阻隔紅色供應鏈，大陸無人機大疆所占據的世界市場，台灣是有機會透過通力合作，把嘉義的無人機走向世界，占有世界市場。

亞創中心創設一年內從24間廠商，到目前已有44家無人機廠商進駐，「我們在跟時間競賽！」亞創協進會理事長羅正方說，很多國家無人機政策都還在執行當中，但嘉義已經翻到下一頁了，經各廠商一年來努力，讓大家看到希望，盼政府對我們要有信心。

羅正方表示，這一年來做了很多扎根的動作，像把中國的零件換成台灣製，這是要經過多大的煎熬及困難，仍有很大的進步空間，但給我們時間團結起來，一定有辦法達成進軍世界，成為讓下一代子孫驕傲的產業。

臺灣希望創新技術研發經理陳俊志表示，所研發的無人機消防射水機，從定位組裝到執行僅需3分鐘，每分鐘可射出20至22公升水量，射水頭可依需求做更換，經3年研發出泛用平台，平常可當警消訓練機，執行任務時可依救溺、救火帶所需設備救災，下周也將交2台飛機給嘉縣消防局導入救災行列。

翁章梁表示，無人機發展由中央主導將快速拉動發展及研發，除亞創中心也需生產基地，已確立國防部編預算補助中科院開發作業，此將縮短開發時程，未來無人機產業就有集中的生產基地。

亞創中心今天也與中正、嘉義、雲科、虎科、弘光及吳鳳科大共6所大學簽署產學合作備忘錄MOU，將導入課程包括設立新科系或實踐合作，未人嘉義無人機發展與培養出的人才結合。

嘉縣亞創無人機中心將每年8月第二周周六訂定為無人機日，今舉辦2023亞洲無人機AI創新應用博覽會，齊聚23家廠商展出。記者呂慧瑜／攝影
嘉縣亞創無人機中心將每年8月第二周周六訂定為無人機日，今舉辦2023亞洲無人機AI創新應用博覽會，齊聚23家廠商展出。記者呂慧瑜／攝影
無人機日今開場展演無人機作戰，敵軍入侵後，多架偵查機升空，瞄準敵軍轟一聲，敵機中彈墜落，曝光台灣無人機的實力。記者呂慧瑜／攝影
無人機日今開場展演無人機作戰，敵軍入侵後，多架偵查機升空，瞄準敵軍轟一聲，敵機中彈墜落，曝光台灣無人機的實力。記者呂慧瑜／攝影
亞創中心今天與中正、嘉義、雲科、虎科、弘光及吳鳳科大共6所大學簽署產學合作備忘錄MOU。記者呂慧瑜／攝影
亞創中心今天與中正、嘉義、雲科、虎科、弘光及吳鳳科大共6所大學簽署產學合作備忘錄MOU。記者呂慧瑜／攝影
臺灣希望創新技術研發無人機消防射水機，下周將交2台飛機給嘉縣消防局導入救災行列。記者呂慧瑜／攝影
臺灣希望創新技術研發無人機消防射水機，下周將交2台飛機給嘉縣消防局導入救災行列。記者呂慧瑜／攝影
嘉縣亞創無人機中心將每年8月第二周周六訂定為無人機日，今舉辦2023亞洲無人機AI創新應用博覽會，齊聚23家廠商展出。記者呂慧瑜／攝影
嘉縣亞創無人機中心將每年8月第二周周六訂定為無人機日，今舉辦2023亞洲無人機AI創新應用博覽會，齊聚23家廠商展出。記者呂慧瑜／攝影

嘉義 翁章梁 國防部 無人機

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