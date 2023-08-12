秒飛日本！暑假遊客湧入「台灣小京都」檜村 這家店生意最好
疫情解封首次暑假，嘉義市區熱門景點、被稱為「台彎小京都」的28棟日式檜木建築群檜意森活村，不收門票、免費入園，天天湧現大批遊客，檜村公司說，假日每天平均2000至3000人，28棟共48個店面專櫃滿租，以在地知名伴手禮福義軒蛋捲生意最好。
遊客說，檜意森活村美麗日式建築群，可以換上店家出租的日本和服漫步其中，彷彿置身京都，不用買機票就能秒飛日本。檜村內有許多嘉義在地伴手禮名店承租經營，讓遊客逛檜村，滿足食、遊、購樂趣。
檜村公司說，檜村不收門票、免費遊玩，疫情前每年遊客250萬人，現在恢復到疫情前8成，假日每天平均2000至3000人，28棟日式建築共48間專櫃店面，8成以上在地知名伴手禮、紀念品、小吃、冷飲。
福義軒蛋捲生意最好，遊客幾乎人手一袋蛋捲，檜村滿租，審查店家資格，還有店家等排隊進駐，檜村是改制後的林業及自然保育署前身林務局，以促參法獎勵出租民間經營，檜村公司經營到今年底屆滿10年，取得優先議約權，租期再延長5年。
檜村說，疫情前，業績最多每年2億8千萬元，現在主管機關地主是林鐵及文資處，檜村公司疫情前每牛繳2700萬元租金，租金按土地、營業權利金計算，檜村員工40多人，連同48間專櫃工作人員，園區共200多人工作，增加地方就業。
日治時期檜村稱檜町，是阿里山林業開發林業人員宿舍，3.4公頃檜村28棟日式宿舍，是台灣最大日式建築群，也是阿里山起點，嘉市府2005年登錄為市定古蹟、歷史建築，檜村園區內將建築群，規畫文創市集、在地有禮、生活創藝、時光特區、好飲好食、藝文展覽等主題分類店面。
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