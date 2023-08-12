全台最大柿子產地 減產破百公頃

有「國境之柿」美名的嘉義縣番路鄉，9月秋風起，鄉內大華公路兩旁總結滿黃裡透紅的成熟柿子，美不勝收，但老農退休加上轉作新興果樹，砍掉許多老柿子樹，近5年柿子種植面積大幅減少，估計約109.5公頃，民眾擔憂過幾年柿子產業就會消失殆盡。

70多歲林姓老農說，沒孩子要接棒，自己沒力氣再種了！年事高，整理果園耗體力，很麻煩，他租給別人種，但有老農走了園就放著長草，甚至砍掉老柿子樹改種。「很多老柿子樹都被砍光了」，鄭姓鄉民說，近年柿子樹越砍越多，部分農民轉作黃金果或酪梨，憂心再過幾年恐怕柿子產業榮景將不再，甚至消失殆盡，盼相關單位重視危機。

番路農會總幹事趙幸芳說，守住柿子產業再現風華，是農會現階段最重要的任務，除與農業研究試驗單位積極處理果食蠅造成的危害，也積極吸引年輕人參與柿子產業，以新思維、新動能創造新商機，持續拓展柿子產品的銷售渠道，促使柿子產業永續發展。

縣府農業處指出，番路柿子面積2022年252.54公頃、2021年269.50公頃、2020年289.07公頃、2019年330.60公頃、2018年362.04公頃，種植面積逐年減少，而減少面積有農民轉作新興果樹，包括黃金果、牛奶果、酪梨，部分也有嘗試種植：咖啡、可可、紅毛丹等作物。