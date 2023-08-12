比照酒駕累犯台南將公布高風險駕駛照片

5月台南市3歲女童過馬路遭撞身亡，引發嘩然，市長黃偉哲宣布將公布高風險駕駛照片，即日起施行。交通局表示，針對不停讓行人、違規肇事、肇事逃逸等，肇事致人重傷或死亡或受社會矚目交通違規事件時，依道路交通管理處罰條例作成裁決處分後，30日內公布駕駛者照片資訊於機關網站。

交通局長王銘德說，鑑於嚴重交通事故對自己與他人生命、財產造成威脅，也造成家庭難彌補傷害，訂定高風險駕駛事件資訊公開作業原則，公布高風險駕駛人資訊，發揮警惕效用，提醒民眾小心駕駛，保障用路人生命、身體及財產安全。完成行政程序後1個半月至2個月後公布第一批名單資訊，之後每月公布1次。

針對違反道路交通管理處罰條例，肇事致人重傷或死亡駕駛行為為公布對象，如駕駛人不停讓行人、違規肇事、肇事逃逸等，且肇事致人重傷或死亡者，或有其他受社會矚目交通違規事件時，依道路交通管理處罰條例作成裁決處分後，30日內公布機關網站。內容為含有汽機車駕駛人性別、年齡、違規地點及行為態樣等內容，但採去識別化姓名、影像模糊化處理。

議員多肯定這是正面作法，有律師身分的議員周嘉韋表示，公布高風險駕駛照片等個人資訊，法律沒規定，可依地方政府行政措施，但最好全國同步實施，才不會造成在台南肇事才公布，外縣市肇事就不公布的疑慮。

王銘德說，會向交通部建議，希望能夠全國同步實施，避免衍生爭議。

議會臨時會昨天通過交通部核定「行人及高齡者友善示範區」經費797萬元墊付案，將在新營區中正路與武昌街、三民路及綠川北街3路口試辦，議員蔡育輝肯定市府有聽到地方心聲，但審計部報告交通事故死傷高，以高齡及無號誌路口居多，仍要求加快盤點易肇事路口進行改善。